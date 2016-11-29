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Радиационный фон повысили… медицинские приборы

29 ноября 2016, 18:30 / Общество
  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016

«ОГ» продолжает сравнивать данные государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области» за 2014 и 2015 годы (начало в № 221 от 26 ноября).

Средний Урал считается регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью для населения и окружающей среды. Здесь расположены восемь радиационно опасных и ядерно опасных производств – в Екатеринбурге, Новоуральске, Заречном и Лесном. В Красноуфимском округе находятся склады радиоактивного монацитового концентрата, в Режевском городском округе – курганные могильники радиоактивных отходов, в Сысертском городском округе – пункт временного захоронения радиоактивных отходов. Есть и другие причины радиационного загрязнения окружающей среды: выпадение искусственных радионуклидов в результате выведения из стратосферы продуктов прежних испытаний ядерного оружия, применение источников излучений в измерительных приборах, используемых в промышленности и медицине. Кроме того, в Свердловской области есть семь зон с повышенным природным радиационным фоном.

Из экологического доклада следует, что радиационная обстановка на территории области в течение 2015 года была удовлетворительной. Однако коллективная эффективная доза облучения (суммарная доза, полученная всеми жителями области) составила 20 007,52 человеко-зиверта, что на 2,4 процента выше дозы 2014 года (19 541,6 человеко-зиверта). «Это обусловлено увеличением дозы облучения за счёт медицинских источников ионизирующего излучения (в основном увеличением количества компьютерных томографических процедур), а также дозы облучения производственного персонала», говорится в докладе. Между тем существует прямая связь между полученной дозой и вероятностью возникновения злокачественных опухолей и наследственных нарушений.

– По нормам радиационной безопасности от техногенных источников ионизирующего облучения – атомных станций и других предприятий топливно-ядерного цикла – население может получить не более одного миллизиверта в год. Остальные виды облучения не подлежат жёсткому нормативному контролю. Что касается медицинской диагностической аппаратуры с ионизирующими источниками излучения, пользы от неё больше, чем вреда, – пояснил «ОГ» директор Института промышленной экологии (ИПЭ) УрРО РАН Михаил Жуковский.

Источником ионизирующих излучений является и газ радон, который выделяется из почвы, воды, фундаментов зданий, строительных материалов, изготовленных с использованием отходов ТЭЦ, котельных, отвалов некоторых рудников. Основную дозу радонового облучения, как правило, люди получает в непроветриваемых помещениях.

В прошлом году научные сотрудники ИПЭ УрО РАН измеряли уровень концентрации радона в жилых зданиях Екатеринбурга и выяснили, что в домах, построенных после 2000 года, концентрация выше, чем в среднем по городу.

– Источником является не только почва, но и стройматериалы, в результате увеличивается дозовая нагрузка на население. Кстати, в некоторых странах считается нормой, когда люди, прежде чем купить квартиру, проверяют в ней радиационный фон, – заявила «ОГ» сотрудница ИПЭ УрРО РАН Александра Онищенко.

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За 2015 год в Свердловской области было зарегистрировано 11 радиационных происшествий. Из них восемь случаев связано с выявлением радиационно-загрязнённого металлолома. Кроме того, в Кировграде на предприятии «Драгма» были обнаружены радио­детали с повышенным радиационным фоном, в посёлке Верхние Серги на промплощадке «ТПК «МеталлТек» произошло загрязнение твёрдыми промышленными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов во время реставрации труб, использовавшихся в нефте- и газодобыче. В Екатеринбурге при проведении планового радиационного контроля Центрального стадиона были выявлены гранитные плитки с повышенным содержанием радионуклидов.

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