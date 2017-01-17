МФЦ не готов выдавать водительские права с 1 февраля

К замене водительских удостоверений Свердловский МФЦ приступит после того, как будут подготовлены необходимые документы. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Жителям Свердловской области для замены водительских удостоверений пока придётся по-прежнему обращаться в ГИБДД.

Сегодня на Среднем Урале в 914 окнах МФЦ можно получить более 200 государственных услуг. Изменения в законодательстве позволяют начиная с 1 февраля 2017 года в МФЦ по месту регистрации заменять ещё и водительские права. Эта государственная услуга пользуется большой популярностью и в настоящее время предоставляется только в подразделениях ГИБДД.

— К сожалению, на данный момент отсутствуют нормы, которые регламентировали бы взаимодействия между ГИБДД и МФЦ при оказании услуги по замене водительских прав, если они были утрачены, похищены или истёк срок их действия. Сейчас готовится соответствующее соглашение. Когда будут готовы регламентирующие документы и сотрудники получат соответствующие разъяснения, мы начнём принимать документы для замены водительских прав, — заявила «ОГ» представитель МФЦ Свердловской области Вера Сушкова.

«ОГ» сообщит читателям, когда МФЦ в Свердловской области приступит к приёму заявлений на замену водительских прав.