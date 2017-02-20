Кому нужны эти риски?

Люди вправе выбирать способ доставки пенсии — на электронную карту, наличными через почту или альтернативную службу. По ряду причин треть пенсионеров выбирают наличные, неосознанно подвергая жизнь почтальонов опасности. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

Убийство женщины-почтальона в Екатеринбурге, произошедшее в эти выходные, вновь заставило обратиться к теме опасных профессий. Как обезопасить почтальонов и доставку пенсий? Ответ напрашивается сам по себе — надо получать выплаты на электронную карту.

Но банкоматы, системы безналичного расчёта есть далеко не в каждой деревне. Кроме того, некоторым пожилым физически тяжело выходить из дома. Поэтому, как сообщили «ОГ» в Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области, треть пенсионеров в регионе до сих пор предпочитает доставку наличными…

В купюрах привычнее

Старшее поколение не-охотно переходит на карточки — в силу недоверия, старых привычек. Оформить карту несложно, нужно в своём районном отделении Пенсионного фонда написать заявление, и всё. Кстати, Сбербанк да и другие банки предлагают пенсионерам депозитный вариант карточки, с начислением 4–6 процентов годовых.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Ленинского района Екатеринбурга Нэля Луначева считает, что пенсионеров можно и нужно просвещать.

— Кто-то не умеет пользоваться карточками, кто-то не доверяет, — рассказала она «ОГ». — Но мы постоянно проводим уроки финансовой грамотности в школе пожилого возраста. К нам приходят сотрудники Сбербанка, ВУЗ-банка и даже Центробанка, учат, как пользоваться карточками, как распознавать фальшивые купюры. И понимание того, что с картой проще делать покупки, постепенно приходит ко многим. Они ведь даже не всегда знают всех плюсов…

Добавим также, что со-циальные работники могут научить пенсионеров пользоваться интернет-магазинами, и тогда продукты и другие товары можно заказывать не выходя из дома.

Спасение доставляющих…

Ольга Мантурова, начальник отделения почтовой связи Камышлов-4, рассказала, как они решают вопрос безопасности:

— Есть инструкции, и если их строго соблюдать, то не так уж это и опасно. Почтальоны успевают разнести деньги в светлое время, мы регулярно меняем их маршрут, на участок они выходят вдвоём. Друг с другом и со мной всегда на связи, я делаю контрольные звонки. У каждой есть средства защиты — газовые баллончики и браслеты-трекеры с GPS-навигацией. У нас не было нападений на почтальонов, правда, нередко приходится отбиваться от собак, на них баллончики плохо действуют. Зарплата у «спецпочтальонов» порядка 20 тысяч. Работа ответственная — мы не каждого на неё возьмём…

Ольга Булдакова носит пенсию здесь седьмой год, к участку привыкла, всех знает и никого не боится. Конечно, ответственность за пенсии и товар большая, поэтому подстраховывают друг друга. Если в квартире живут не очень надёжные люди или новички, заходят вдвоём. Бывает, в подъездах нет освещения, но больше беспокоит другое — в руках две сумки, да ещё и небольшие кассовые аппараты для приёма платежей, очень проблематично быстро достать баллончик или нажать на браслете тревожную кнопку…

По закону и по существу

Председатель комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин полагает: необходимо принимать жёсткие меры.

— Случай в Екатеринбурге — дикий, из ряда вон выходящий. Трагедия. Как сделать доставку пенсий безопасной? Переходить на карточки, конечно. Доставка наличных неизбежно уйдёт в прошлое, спектр электронных услуг непрерывно расширяется, к этому ведёт вся логика жизни, — считает он. — Пока мешает отсутствие структуры. Конечно, к каждому почтальону, сотруднику скорой помощи полицейского не приставишь. У нас есть ряд профессий, представители которых находятся на своеобразной передовой, как на фронте, и этих людей должен защищать закон. Полагаю, что надо считать нападение на людей при исполнении служебных обязанностей отягчающим обстоятельством. Только жёсткие меры помогут изменить ситуацию.

Другого мнения придерживается председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Владимир Никитин:

— Не надо никаких новых законов изобретать, существующих достаточно. Вспомните известное выражение «Строгость российских законов значительно смягчается необязательностью их исполнения». Вот где непаханое поле! Причём нападают с целью ограбления ведь в основном именно на почтальонов, а есть ещё и альтернативные службы доставки, так у них единичные случаи, потому что с охраной ездят. Я против ужесточения законов, ничего это не даёт, и так сидельцев много в стране. Главный принцип правосудия — неотвратимость наказания…

Судя по хронике происшествий с почтальонами, которые разносят пенсию (см. на сайте www.oblgazeta.ru), нападения на них происходят с завидной регулярностью, и вряд ли проблему решат баллончики со слезоточивым газом и браслеты с тревожной кнопкой. Что-то надо менять в почтовом королевстве…