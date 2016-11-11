Мы подарили Толе наше интервью двухлетней давности – тогда он взял серебро молодёжного чемпионата мира. Решили, что хорошая традиция получается – раз в два года встречаться в редакции «ОГ» после крупной победы. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В «ОГ» побывал Анатолий ГОЛЫШЕВ - нападающий «Автомобилиста», лучший бомбардир команды прошлого сезона. Недавно Голышев вернулся из Финляндии, где в составе сборной России выиграл Кубок Карьяла.

Вызова не ждал

– Толя, прежде всего хотим поздравить вас. Какие впечатления оставил Кубок?

– Очень много положительных впечатлений – и от турнира, и от вызова в сборную в целом. Сама атмосфера вокруг хоккея очень понравилась. Самым сильным соперником, думаю, были финны. Всё-таки домашний этап для них, хорошую команду собрали. Шведы тоже были хороши. Чехи в прошлом году играли по-другому, сейчас перестроились на более агрессивный хоккей, интересно было с ними поиграть. Доволен, что мы смогли выиграть молодым составом. Знарок сказал, что он смотрит на перспективу – и, конечно, хорошо, что у нас такая сильная молодёжь.

– На Кубке Карьяла вы забросили свою первую шайбу за основную сборную…

– Да. Как только я забросил шайбу, Валера Ничушкин подъехал и спросил: «Первая?». Я ответил, что да, и он эту шайбу забрал. Потом мне многие звонили, писали, поздравляли. Я только на следующий день всем ответил. Сейчас в моей коллекции есть шайбы с МХЛ, ВХЛ, КХЛ, матча всех звёзд, со сборной. Две из них лежат во дворце, не успел домой отвезти. А так отдаю маме, она у меня коллекционирует их.

– Помните момент, когда узнали о вызове в сборную России?

– Узнал перед игрой с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Прямо перед разминкой подошёл наш видеооператор и вручил вызов. Я сначала решил, что он шутит. В прошлом году я ждал вызова – статистика была хорошая. В этом году у меня статистика хуже, и я особо не рассчитывал. Так что вызов оказался очень неожиданным. Уже после игры я переспросил оператора – «Это точно? не шутка? Может, ты сам на принтере распечатал?». Он говорит – нет, всё серьёзно. А окончательно поверил, когда потом в вотсаппе добавили меня в группу сборной России. Там и тренеры, и руководство: пишут форму одежды на игру, расписание скидывают, изменения какие-то…

– Вызов, как вы сказали, был неожиданным. А вот в одном из интервью Олег Знарок сказал, что он за вами следит, знает ваш потенциал.

– Я стараюсь не зацикливаться на том, что про меня читают. Есть решение тренерского штаба. Нам Знарок сказал, когда собрал всю команду – мы хотели видеть именно вас, и случайных людей здесь нет. Неважно, что про вас пишут, не обращайте на это внимания. Выходите на лёд, доказывайте, мы в вас верим. И сразу уверенность появилась в себе.

На Разина обид нет

– Тренер сборной России в вас верит и видит ваш потенциал. А вот Андрей Разин, тренер вашей команды – сейчас уже бывший – не поверил, отправил играть в фарм-клуб. Интересное получилось противоречие… Как вы приняли это?

– Перед всей командой объявили, что я поеду в «Спутник» – это решение Андрея Разина. У меня не было выбора – в контракте прописано, что меня могут туда отправить. Я… принял эту новость. Конечно, расстроился. Обидно было. Началась апатия, был полностью опустошён. Когда приехал в «Спутник», там мужики все довольно взрослые, уже поигравшие. Все понимали моё состояние и пытались меня поддержать. И руководство, и тренеры, и игроки помогли мне вылезти из этой психологической ямы, и за это им огромное спасибо. Выходил на лёд – хотел выигрывать, помогать команде, забивать. Я понимал, что за мной сейчас пристально следят, и от этого тоже очень тяжело было. Да вдобавок – новая команда, новый тренер, надо было подстраиваться. Всё навалилось. Была психологическая яма. А про это противоречие… Честно – даже не думал. Здесь не подходил – отправили в «Спутник». Там подошёл, взяли в команду. Значит, что-то правильно делал.

– На Разина есть обиды?

– Всё бывает. Это спорт, это жизнь. За «Спутник» нет никакой обиды. Да и вообще… Нет обиды. Ни на что не обижаюсь.

– Но при Андрее Разине вы также добились больших успехов – забросили 25 шайб. Можно сказать, что он раскрыл вас?

– Конечно. Эти шайбы я забросил не без доли тренерской работы. Тут даже была работа всей команды – игроков, тренеров, руководства. Если бы меня не выпускали, я бы и не забил их. Получалось в сезоне у меня много. В этом сезоне я тоже выхожу заряженным на результат, стараюсь, но что-то пока не получается.

– Сами для себя объяснили, почему не получается?

– Не могу понять… Вроде стараешься, вроде ещё сильнее, ещё активнее, но… Раньше если залетало не всё, то почти всё. А в этом сезоне мне не везёт. Бросаешь в пустой угол, и в последний момент вратарь вытаскивает. На этих неудачах начинаешь, конечно, зацикливаться, но я верю, что результат придёт.

– В приметы верите?

– Да, очень сильно. Где-то понимаю, что это уже полный бред, но когда выигрываем игру, стараюсь всё делать так же – вставать с той же ноги, наступать туда же, есть то же самое, что перед игрой ел (смеётся).

– Было предчувствие, что Андрея Разина снимут?

– Об этом много писали, а мы в команде иногда делились мнениями по этому поводу. Мы читали прессу, и прочитанное наводило на кое-какие мысли, думали, что может всё поменяться. Но это не наше дело – обсуждать перемены в тренерском штабе.

– Андрей Разин в одном из интервью сказал, что после матча с «Ладой» он хотел подать в отставку, но игроки отговорили его это делать. Это так?

– Было такое. Он пришёл и сказал, что собирается подать в отставку. У нас есть капитанский совет, ему Разин и дал время подумать, сказал: «Если надумаете, заходите ко мне перед пресс-конференцией». Но вся команда собралась и отговорила его делать этот шаг. Задача у нас одна, и выполнять её надо всем вместе. Мы все в одной шлюпке.

– Почувствовали уже разницу между новым тренером, Владимиром Крикуновым, и старым тренером?

– Все тренера абсолютно разные: Емелин, Разин, Крикунов, Знарок, Брагин. У Брагина со Знарком одинаковая система, у Крикунова другая. В чём отличие от Разина? Я думаю, что он менее эмоциональный.

– Сложно работать в одном сезоне с разными тренерами?

– Ко всем надо привыкнуть. Но мы профессионалы, должны чётко понимать все установки и быстро к ним адаптироваться. Основная задача у всех тренеров одна – это победить. А в конечном счёте, как ты это сделаешь, это не так важно. Думаю, сработаемся.

Не ушли в себя

– Андрей Разин на одной из пресс-конференций сказал, что поведёт команду прыгать в бассейн с вышки. Он вам это действительно предлагал, или это были просто мысли вслух?

– Я в тот момент был в Нижнем Тагиле. Ну, да, парни говорили потом, что он действительно предлагал. Не знаю, если честно, прыгнул бы я или нет. Надо подойти к краю, посмотреть. Я даже не представляю, как это. Прыгнуть, наверное, прыгнул бы, но без особого желания.

– Иногда смотришь на хоккеистов и думаешь, что им вообще ничего не страшно…

– Ну, есть такие парни, которые действительно безбашенные. Но я знаю много хоккеистов, которые в жизни спокойные. Обычно те, кто на льду дерутся постоянно, очень спокойные в жизни.

– Тренер даёт установку, чтобы на лёд вы выходили по-спортивному злые?

– Мы сами это понимаем, с детства привыкли. На лёд ты всегда выходишь на сто процентов готовым, злым. Понятно, что в раздевалке мы друг друга подбадриваем, но на льду полная концентрация.

– Когда была череда проигрышей, какое было настроение в раздевалке? Как настраивали себя?

– Это всегда получается так: проиграли одну, вторую, третью – и думаешь, что пока ничего страшного. Когда эта полоса идёт дальше, руки опускаются и него не можешь сделать. Вроде бросаешь шайбу и уже точно должен быть гол, но… то штанга, то конёк… А соперники забивают тебе из невероятных позиций! Тогда пропадает уверенность… Но мы вовремя сплотились и, что важно, не ушли в себя.

– В этом сезоне также пришло много новичков. Сдружились?

– Сдружился со всеми. Языковых проблем не возникает. Томми Кивистё уже многое понимает по-русски, может что-нибудь ответить. У Рока Тичара девушка из России, и он тоже может поговорить. В команде у нас есть свой переводчик – Петя Коукал. Он неплохо понимает и всё переводит иностранцам. Если Коукал не понимает, подключается кто-то другой. Я, к сожалению, пока никакими языками не владею, но хочу выучить английский.

– Ну, у вас в клубе неплохие учителя.

– Коукал старается говорить на русском, но у него проскакивает то чешский, то английский. Как тут выучишь?!

Кубок Гагарина. Олимпиада. Кубок Стэнли.

– С Никитой Трямкиным общаетесь? Ходят слухи, что он может вернуться в Россию…

– Конечно, мы с ним общаемся. Созваниваемся, переписываемся. Часто общались, когда я в сборной был. Насчёт возвращения ничего сказать не могу, мы с ним на эту тему не говорили. Он же в последнее время постоянно выходит на лёд в «Ванкувере». Я знаю, что когда у них начался сезон и он долго не попадал в состав, он уже почти вернулся. Но затем всё-таки решил остаться.

– Сам бы поехал играть в НХЛ, если бы поступило такое предложение?

– Конечно. Я считаю, что если такое предложение поступает, обязательно нужно ехать, иначе потом всю жизнь будешь жалеть. Все хотят играть в лучшей лиге мира и с лучшими игроками. Это мечта каждого хоккеиста.

– А ещё о чём в хоккее мечтаешь?

– Главная мечта – Олимпийские игры. Сейчас нацелен на Кубок Гагарина, потом замахнусь и на Кубок Стэнли.

– Есть мнение, что Павел Дацюк может завершить карьеру в Екатеринбурге. Хотел бы с ним поиграть?

– Конечно! Я слышал про это. Он такой мастер, что играть с ним в одной команде очень дорогого стоит. Я когда только переезжал в Екатеринбург, всю нашу команду отправили к нему на кемпинг в Курганово, там «Школа Дацюка». Поэтому только там с ним контактировал. Тесно не знаком, может быть, помнит меня.