«Уйду сейчас – не поймут»

«Медаль с ЧМ в Болгарии оказалась не лучшего качества. Надеюсь, в следующем году в Сочи награды будут лучше». Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

Верхнепышминский самбист Илья ХЛЫБОВ в пятый раз выиграл чемпионат мира в категории до 62 килограммов. Практически сразу после возвращения из Болгарии Илья приехал в гости в «ОГ» – и рассказал, что в какой-то момент даже перестал верить, что это золото вообще будет.

Самая тяжёлая медаль

– Илья, мы разговаривали с вами сразу после окончания чемпионата мира по телефону. И тогда вы сказали, что чувствуете только опустошение… Сейчас, когда первые эмоции уже улеглись, на душе стало легче?

– Конечно, уже стало лучше. И настроение поднялось, и все друзья звонят, поздравляют. А поначалу – да, было очень пусто, тяжело. Здесь много причин – и травмы, и… Перегорел, наверное. Слишком долго шёл к пятой медали. Последний раз я выигрывал чемпионат мира в 2013 году, потом проиграл в Японии. После этого появились мысли, что я остановился в развитии, думал, что пятое золото уже никогда не возьму. Это было очень тяжело психологически. Но вообще пять – это красивая цифра, мне нравится.

– Шесть и семь – тоже неплохие…

– Да, наверное (смеётся)! Сейчас нужно ставить себе следующие цели. Но… может быть, уйду в тренерскую деятельность. Спорт спортом, но здоровье у нас не вечное. Надо думать о дальнейших планах. С другой стороны, из спорта тяжело уходить. Потому что потом уже вряд ли вернёшься. И эта мысль не даёт мне покоя – вдруг буду потом жалеть, что рано ушёл. Тем более – следующий чемпионат России будет проходить в Екатеринбурге, поэтому если я скажу, что заканчиваю с профессиональным спортом, не выступив тут, меня просто не поймут. А следующий чемпионат мира – в Сочи… В общем, это очень непростое решение. Я ещё не разговаривал об этом с Валерием Глебовичем. Боюсь…

– Валерий Стенников – строгий тренер?

– Он очень классный тренер. Когда надо – бывает строгим, особенно когда чего-то не понимаешь долго. Он найдёт способ тебе это объяснить. Вообще, он замечательный человек. Помогает нам вне ковра, решает наши проблемы, вникает во всё. У него даже времени свободного просто нет.

– С чемпионата вы вернулись с несколькими травмами. Нога, ребро…

– Да, достаточно травматичный получился чемпионат. В первой схватке с грузином повредил ногу. За выход в финал боролся с белорусом, в начале встречи мы столкнулись головами, наверное, это пошло мне на пользу, потому что соперник растерялся. Ну, в итоге я ему, кажется, нос сломал, а у меня, видимо, сотрясение мозга. Голова гудит. До финала было два часа. Растянул ребро, не мог вздохнуть. Колено болело, стопа. Я просто лежал на ковре и думал, как буду бороться. Оставалось двадцать минут до финала, зашёл Валерий Глебович, говорит: «Готов?» – «Готов». И мы пошли. Давление, конечно, было колоссальное. Понимал, что нужно было брать золото. Финальная встреча была самой напряжённой, боролся с болгарином, он – на домашнем чемпионате.

– Какие были первые мысли после победы?

– Честно, никаких эмоций практически не было. Думал о том, что плохо отборолся, ругал себя. Но с другой стороны, встреча была такая, что нельзя было раскрываться. Один раз бы я упал – не отыгрался бы. Эмоции были, но быстро про­шли. Всё отдал на ковре. У меня в первый раз такое… Раньше было больше радости. Из всех пяти чемпионских эта медаль – самая тяжёлая.

Тренер запретил играть в футбол

– Многие самбисты выступают на соревнованиях по дзюдо. Был ли у вас подобный опыт, и почему всё-таки самбо?

– Да, конечно, с самого детства боролся и по самбо, и по дзюдо. Однажды поехал в Нальчик на чемпионат России, согнал несколько килограммов и выступал в категории до 60. Понял, что это немножко не моё. В дзюдо, если ты в сборной, постоянные тренировки, сборы. На личную жизнь остаётся две недели. Конечно, амбиции были. Всё-таки Олимпийские игры – это то, о чём мечтает любой спортсмен. Но выбрал самбо – это наш нацио­нальный вид спорта, и я этим горжусь. В детстве вообще был выбор между футболом и самбо. Ездил на первенство области по футболу, даже призёром был. Но потом тренер мне сказал, что нужно сделать выбор. Выбор сделал в пользу борьбы.

– А сейчас играете?

– Да, у нас есть команда «Спарта». Все действующие самбисты в команде. Летом мы выиграли чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу, причём обыграли как бывших футболистов, так и действующих. Но сейчас завязал с футболом, потому что это очень травмоопасный вид спорта: колени, пах. Как-то раз потянул паховые кольца на футболе, долго залечивал. Пришлось даже некоторые броски из своего арсенала убрать, потому что из-за боли не мог их делать. И тренер сказал – завязывай… Грустно, конечно – всю жизнь играл, и вдруг – нельзя! Но что делать.

– Вы уже больше десяти лет боретесь в категории до 62 килограммов. Тяжело постоянно держать вес? Не думали о том, чтобы перейти на категорию выше?

– Мало просто согнать вес. Нужно сделать это правильно, чтобы остались силы на борьбу. Многие гоняют вес, а потом становятся неконкурентоспособными. В первый раз я боролся в этой категории в 2005 году, тогда сгонял всего два килограмма. Со временем окреп, вес начал расти. С каждым разом гонять становилось легче, потому что уже знал, что надо делать и как. В общей сложности я уделяю сгонке неделю.

«Девчонкам нравится, когда парням больно»

– Как семья поддерживает вас?

– Мама до соревнований не звонит. Понимает, что я занят, что гоняю вес и сил иногда просто не остаётся, что она своим звонком может разбудить… Я ей много раз говорил – «Да не переживай ты, звони!» Но она боится помешать. Я сам звоню ей после соревнований. С женой мы переписываемся, созваниваемся в скайпе вплоть до последнего дня соревнований. Иногда, конечно, нет сил ни на социальные сети, ни на телефон.

– Сын пока слишком маленький, чтобы понять, что его папа – чемпион?

– Да, пока не понимает этого! (смеётся). Привёз медаль, дал ему – он её грызть начал. Вообще, конечно, планирую отдать его в спорт. Самбо он будет заниматься в любом случае, а вот профессионально или нет – будет видно потом. Он всё равно будет на ковре, бегать, прыгать. Буду учить его бороться.

– Вы часто приезжаете в школы с мастер-классами. Чем завлекаете ребят в самбо?

– В основном говорю об уважении к старшим, сейчас, как мне кажется, многие про это забывают. Раньше во дворе росли нормальные ребята. Сейчас появился Интернет… По­этому хожу по школам, рассказываю про спорт, про то, как он закаляет характер. Один раз даже в садике был. Дети совсем маленькие пришли. Я им показывал различные приёмы и ставил мальчиков против девочек. Девчонкам нравится, когда парням больно, они и стараются (смеётся). Вообще я заметил, что в последнее время многие мальчики – очень нежные. Я считаю, что если мужчина родился мужчиной, то он должен соответствовать этому. А девчонки, наоборот, такие боевые пошли! Также говорю ребятам о том, что не нужно связываться с плохими компаниями. Нужно учиться, получать образование. Я уверен, что они вспомнят мои слова через десять лет и поймут, что я был прав. Нужно ставить цели перед собой. Все хотят стать чемпионами мира, но для этого нужно много работать. Многие действительно прислушиваются к моим словам. Был один случай недавно. Я пошёл гулять с сыном в субботу ранним утром. Сын уснул в коляске, я отжимался, подтягивался на спортивной площадке. Смотрю, вышел мальчик маленький, и тоже стал заниматься. Мы разговорились, он мне рассказал, что занимается самбо и знает меня. Похвалил его, поддержал!