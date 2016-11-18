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«Уйду сейчас – не поймут»
18 ноября 2016, 16:39 / Спорт
«Медаль с ЧМ в Болгарии оказалась не лучшего качества. Надеюсь, в следующем году в Сочи награды будут лучше». Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №216 от 19.11.2016
Верхнепышминский самбист Илья ХЛЫБОВ в пятый раз выиграл чемпионат мира в категории до 62 килограммов. Практически сразу после возвращения из Болгарии Илья приехал в гости в «ОГ» – и рассказал, что в какой-то момент даже перестал верить, что это золото вообще будет.
Самая тяжёлая медаль
– Илья, мы разговаривали с вами сразу после окончания чемпионата мира по телефону. И тогда вы сказали, что чувствуете только опустошение… Сейчас, когда первые эмоции уже улеглись, на душе стало легче?
– Конечно, уже стало лучше. И настроение поднялось, и все друзья звонят, поздравляют. А поначалу – да, было очень пусто, тяжело. Здесь много причин – и травмы, и… Перегорел, наверное. Слишком долго шёл к пятой медали. Последний раз я выигрывал чемпионат мира в 2013 году, потом проиграл в Японии. После этого появились мысли, что я остановился в развитии, думал, что пятое золото уже никогда не возьму. Это было очень тяжело психологически. Но вообще пять – это красивая цифра, мне нравится.
– Шесть и семь – тоже неплохие…
– Да, наверное (смеётся)! Сейчас нужно ставить себе следующие цели. Но… может быть, уйду в тренерскую деятельность. Спорт спортом, но здоровье у нас не вечное. Надо думать о дальнейших планах. С другой стороны, из спорта тяжело уходить. Потому что потом уже вряд ли вернёшься. И эта мысль не даёт мне покоя – вдруг буду потом жалеть, что рано ушёл. Тем более – следующий чемпионат России будет проходить в Екатеринбурге, поэтому если я скажу, что заканчиваю с профессиональным спортом, не выступив тут, меня просто не поймут. А следующий чемпионат мира – в Сочи… В общем, это очень непростое решение. Я ещё не разговаривал об этом с Валерием Глебовичем. Боюсь…
– Валерий Стенников – строгий тренер?
– Он очень классный тренер. Когда надо – бывает строгим, особенно когда чего-то не понимаешь долго. Он найдёт способ тебе это объяснить. Вообще, он замечательный человек. Помогает нам вне ковра, решает наши проблемы, вникает во всё. У него даже времени свободного просто нет.
– С чемпионата вы вернулись с несколькими травмами. Нога, ребро…
– Да, достаточно травматичный получился чемпионат. В первой схватке с грузином повредил ногу. За выход в финал боролся с белорусом, в начале встречи мы столкнулись головами, наверное, это пошло мне на пользу, потому что соперник растерялся. Ну, в итоге я ему, кажется, нос сломал, а у меня, видимо, сотрясение мозга. Голова гудит. До финала было два часа. Растянул ребро, не мог вздохнуть. Колено болело, стопа. Я просто лежал на ковре и думал, как буду бороться. Оставалось двадцать минут до финала, зашёл Валерий Глебович, говорит: «Готов?» – «Готов». И мы пошли. Давление, конечно, было колоссальное. Понимал, что нужно было брать золото. Финальная встреча была самой напряжённой, боролся с болгарином, он – на домашнем чемпионате.
– Какие были первые мысли после победы?
– Честно, никаких эмоций практически не было. Думал о том, что плохо отборолся, ругал себя. Но с другой стороны, встреча была такая, что нельзя было раскрываться. Один раз бы я упал – не отыгрался бы. Эмоции были, но быстро прошли. Всё отдал на ковре. У меня в первый раз такое… Раньше было больше радости. Из всех пяти чемпионских эта медаль – самая тяжёлая.
Тренер запретил играть в футбол
– Многие самбисты выступают на соревнованиях по дзюдо. Был ли у вас подобный опыт, и почему всё-таки самбо?
– Да, конечно, с самого детства боролся и по самбо, и по дзюдо. Однажды поехал в Нальчик на чемпионат России, согнал несколько килограммов и выступал в категории до 60. Понял, что это немножко не моё. В дзюдо, если ты в сборной, постоянные тренировки, сборы. На личную жизнь остаётся две недели. Конечно, амбиции были. Всё-таки Олимпийские игры – это то, о чём мечтает любой спортсмен. Но выбрал самбо – это наш национальный вид спорта, и я этим горжусь. В детстве вообще был выбор между футболом и самбо. Ездил на первенство области по футболу, даже призёром был. Но потом тренер мне сказал, что нужно сделать выбор. Выбор сделал в пользу борьбы.
– А сейчас играете?
– Да, у нас есть команда «Спарта». Все действующие самбисты в команде. Летом мы выиграли чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу, причём обыграли как бывших футболистов, так и действующих. Но сейчас завязал с футболом, потому что это очень травмоопасный вид спорта: колени, пах. Как-то раз потянул паховые кольца на футболе, долго залечивал. Пришлось даже некоторые броски из своего арсенала убрать, потому что из-за боли не мог их делать. И тренер сказал – завязывай… Грустно, конечно – всю жизнь играл, и вдруг – нельзя! Но что делать.
– Вы уже больше десяти лет боретесь в категории до 62 килограммов. Тяжело постоянно держать вес? Не думали о том, чтобы перейти на категорию выше?
– Мало просто согнать вес. Нужно сделать это правильно, чтобы остались силы на борьбу. Многие гоняют вес, а потом становятся неконкурентоспособными. В первый раз я боролся в этой категории в 2005 году, тогда сгонял всего два килограмма. Со временем окреп, вес начал расти. С каждым разом гонять становилось легче, потому что уже знал, что надо делать и как. В общей сложности я уделяю сгонке неделю.
«Девчонкам нравится, когда парням больно»
– Как семья поддерживает вас?
– Мама до соревнований не звонит. Понимает, что я занят, что гоняю вес и сил иногда просто не остаётся, что она своим звонком может разбудить… Я ей много раз говорил – «Да не переживай ты, звони!» Но она боится помешать. Я сам звоню ей после соревнований. С женой мы переписываемся, созваниваемся в скайпе вплоть до последнего дня соревнований. Иногда, конечно, нет сил ни на социальные сети, ни на телефон.
– Сын пока слишком маленький, чтобы понять, что его папа – чемпион?
– Да, пока не понимает этого! (смеётся). Привёз медаль, дал ему – он её грызть начал. Вообще, конечно, планирую отдать его в спорт. Самбо он будет заниматься в любом случае, а вот профессионально или нет – будет видно потом. Он всё равно будет на ковре, бегать, прыгать. Буду учить его бороться.
– Вы часто приезжаете в школы с мастер-классами. Чем завлекаете ребят в самбо?
– В основном говорю об уважении к старшим, сейчас, как мне кажется, многие про это забывают. Раньше во дворе росли нормальные ребята. Сейчас появился Интернет… Поэтому хожу по школам, рассказываю про спорт, про то, как он закаляет характер. Один раз даже в садике был. Дети совсем маленькие пришли. Я им показывал различные приёмы и ставил мальчиков против девочек. Девчонкам нравится, когда парням больно, они и стараются (смеётся). Вообще я заметил, что в последнее время многие мальчики – очень нежные. Я считаю, что если мужчина родился мужчиной, то он должен соответствовать этому. А девчонки, наоборот, такие боевые пошли! Также говорю ребятам о том, что не нужно связываться с плохими компаниями. Нужно учиться, получать образование. Я уверен, что они вспомнят мои слова через десять лет и поймут, что я был прав. Нужно ставить цели перед собой. Все хотят стать чемпионами мира, но для этого нужно много работать. Многие действительно прислушиваются к моим словам. Был один случай недавно. Я пошёл гулять с сыном в субботу ранним утром. Сын уснул в коляске, я отжимался, подтягивался на спортивной площадке. Смотрю, вышел мальчик маленький, и тоже стал заниматься. Мы разговорились, он мне рассказал, что занимается самбо и знает меня. Похвалил его, поддержал!