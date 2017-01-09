Хочется насладиться «Дакаром»

Сергей Карякин выступает за команду "YAMAHA" ("Ямаха"). Фото: russiansnag.ru

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

На новогодних каникулах в столице Парагвая Асунсьоне стартовала самая известная гонка по бездорожью – 39-й ралли-марафон «Дакар». В классе квадроциклов нашу страну уже традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин. По итогам шести прошедших этапов Сергей занимает второе место в общем зачёте.

Ралли «Дакар» не только самая известная гонка, но и самая престижная. Выиграть марафон или просто поучаствовать в нём мечтают почти все гонщики, для которых бездорожье – это основной профиль. Если ты победил и выжил на «Дакаре» – тебе ничего не страшно. Кстати, на ралли не допускаются новички – слишком опасно.

В этом году в соревновании принимают участие 318 экипажей и 60 стран. В классе Quad – квадроциклы – 37 участников. Екатеринбуржец Сергей Карякин – первый и единственный россиянин за всю историю марафона в зачёте квадроциклов. Уральского гонщика правильнее называть бывалым, поскольку для Сергея это уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым. Тогда ралли-рейд для Карякина выдался крайне тяжёлым: то отказывала техника, которая отвечает за навигацию, то украли сумку с инструментами и бортовой компьютер. В итоге из-за всех технических трудностей, аварий, сбоев и, как выяснилось, ошибок организаторов Сергей остался вне подиума.

– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что занял четвёртое место, – рассказывал «ОГ» сразу после гонки Сергей. – Истощён психологически, физически. Но я на финише, жив, здоров. Такое отношение организаторов нельзя прощать. Теперь нужно готовиться иначе. Брать сильного менеджера, бороться за результат, долбить, гнобить, не допускать произвола.

Но затем реванш Сергея встал под вопросом. Как известно, «Дакар» удовольствие не из дешёвых. Поехать на гонку без спонсора практически невозможно. В середине июня, за месяц до окончания приёма заявок, компания «Fores» поддержала спортсмена. Все эти трудности, скорее, закалили Сергея, сделали его ещё более злым и нацеленным не просто на хороший результат, а на победу.

– Это будет мой четвёртый «Дакар», скажу честно, после ситуации, которая случилась со мной в этом году, я был скептически настроен к этому соревнованию, – говорил перед стартом гонщик. – Но «Дакар» всё-таки не зря называют главным приключением в жизни. В этот раз я подготовлюсь не только технически. Рад объявить, что менеджером команды на предстоящем соревновании станет мой давний друг, известный спортсмен Александр Доросинский, он возьмёт на себя работу с организаторами на гонке. В этот раз всё должно получиться!

Стартовали участники 1 января из Парагвая. Подробно каждый этап Сергей описывает в дорожном дневнике, который сам же ведёт в Интернете прямо с места событий. По итогам шести этапов уральский гонщик расположился на втором месте в общем зачёте, отставая от лидера соревнований – француза Симона Витсе – на 8 минут и 14 секунд. Хороший результат, но о преимуществе, а уж тем более о победе, говорить пока рано. На «Дакаре» случается всякое, и исход может решить одна гонка. Впереди ещё шесть этапов, и остаётся только пожелать Сергею удачи.

«Дакар-2017» завершится 14 января в Буэнос-Айресе. За две недели участники и караван технической поддержки проедут около 9000 км