Хочется насладиться «Дакаром»

- Опубликовано в №2 от 10.01.2017
На новогодних каникулах в столице Парагвая Асунсьоне стартовала самая известная гонка по бездорожью – 39-й ралли-марафон «Дакар». В классе квадроциклов нашу страну уже традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин. По итогам шести прошедших этапов Сергей занимает второе место в общем зачёте.
Ралли «Дакар» не только самая известная гонка, но и самая престижная. Выиграть марафон или просто поучаствовать в нём мечтают почти все гонщики, для которых бездорожье – это основной профиль. Если ты победил и выжил на «Дакаре» – тебе ничего не страшно. Кстати, на ралли не допускаются новички – слишком опасно.
В этом году в соревновании принимают участие 318 экипажей и 60 стран. В классе Quad – квадроциклы – 37 участников. Екатеринбуржец Сергей Карякин – первый и единственный россиянин за всю историю марафона в зачёте квадроциклов. Уральского гонщика правильнее называть бывалым, поскольку для Сергея это уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым. Тогда ралли-рейд для Карякина выдался крайне тяжёлым: то отказывала техника, которая отвечает за навигацию, то украли сумку с инструментами и бортовой компьютер. В итоге из-за всех технических трудностей, аварий, сбоев и, как выяснилось, ошибок организаторов Сергей остался вне подиума.
– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что занял четвёртое место, – рассказывал «ОГ» сразу после гонки Сергей. – Истощён психологически, физически. Но я на финише, жив, здоров. Такое отношение организаторов нельзя прощать. Теперь нужно готовиться иначе. Брать сильного менеджера, бороться за результат, долбить, гнобить, не допускать произвола.
Но затем реванш Сергея встал под вопросом. Как известно, «Дакар» удовольствие не из дешёвых. Поехать на гонку без спонсора практически невозможно. В середине июня, за месяц до окончания приёма заявок, компания «Fores» поддержала спортсмена. Все эти трудности, скорее, закалили Сергея, сделали его ещё более злым и нацеленным не просто на хороший результат, а на победу.
– Это будет мой четвёртый «Дакар», скажу честно, после ситуации, которая случилась со мной в этом году, я был скептически настроен к этому соревнованию, – говорил перед стартом гонщик. – Но «Дакар» всё-таки не зря называют главным приключением в жизни. В этот раз я подготовлюсь не только технически. Рад объявить, что менеджером команды на предстоящем соревновании станет мой давний друг, известный спортсмен Александр Доросинский, он возьмёт на себя работу с организаторами на гонке. В этот раз всё должно получиться!
Стартовали участники 1 января из Парагвая. Подробно каждый этап Сергей описывает в дорожном дневнике, который сам же ведёт в Интернете прямо с места событий. По итогам шести этапов уральский гонщик расположился на втором месте в общем зачёте, отставая от лидера соревнований – француза Симона Витсе – на 8 минут и 14 секунд. Хороший результат, но о преимуществе, а уж тем более о победе, говорить пока рано. На «Дакаре» случается всякое, и исход может решить одна гонка. Впереди ещё шесть этапов, и остаётся только пожелать Сергею удачи.
«Дакар-2017» завершится 14 января в Буэнос-Айресе. За две недели участники и караван технической поддержки проедут около 9000 км
Из дневника
Все гонщики «Дакара» фиксируют свои приключения в «дорожных книгах». Представляем подборку из дневника Сергея.
- Этап 1 (Асунсьон – Ресистенсия, спецучасток – 39 км, 7-е место):
– Прошёл первый спецучасток, ехал спокойно, безопасно, не рисковал. Было пыльно, понимал, что абсолютно не было смысла куда-то нестись, тем более что к квадроциклу ещё недостаточно привык. Здесь трасса другая, земля другая…Вышли небольшие неисправности на лиазоне (дорожная секция, не является основным фактором, определяющим классификацию), но это нормально. В этом году организаторы выдали нам кучу приборов, которые, конечно же, выпали из своих креплений. Я их собрал, положил в куртку. Сейчас будем искать место, куда их лучше прикрепить, чтобы они, во-первых, не мешали и, во-вторых, подавали хороший сигнал.
- Этап 2 (Ресистенсия – Сан-Мигель-де-Тукуман – 275 км, 15-е место):
– Было тяжело, температура +47 градусов. В начале спецучастка пробил колесо, пока его ремонтировал, меня обогнали порядка 20 соперников. Мне пришлось их всех заново обгонять, что сделать было практически невозможно – я два раза улетел в кусты, один раз застрял в грязи. Трасса спецучастка – русло реки, было много феш-феша, он буквально стоял в воздухе, и ориентироваться было невозможно, ничего не видно, грязь перемешивалась с песком, прилипала к очкам. Ребята, которые пытаются что-то себе или другим доказать, летят на все деньги, а по факту на финише ситуация кардинально изменится.
- Этап 3 (Сан-Мигель-де-Тукуман – Сан-Сальвадор-де-Жужуй – 364 км, 11-е место):
– По задумке организаторов, расстояние в 160 км мы должны были пройти за 2 часа, а это трасса горного каменного серпантина, и она превратилась в страшные гонки. Проехал 33 км, заблудился, минут 5–7 на это потерял. Потом всех догнал, ехал по своему треку, заехал в реку, и меня сбили – человек 15 выехали навстречу, пытались найти дорогу. Я поехал за ними, в итоге уехал не в ту сторону. На 146-м км пробил колесо, и мне пришлось 90 км ехать со спущенным, так как когда пытался его снять, сорвал трещотку. В течение следующих 350 км мы поднялись на высоту 5000 метров; лежал снег высотой, наверное, сантиметров 20. Очень необычно из плюс 40 попасть в минус. День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп.
- Этап 4 (Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Туписа – 461 км, 2-е место):
Из-за проблем со связью Сергей не смог сделать запись.
- Этап 5 (Туписа – Оруро – 447 км, 7-е место):
– У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роадбука, столько ошибок! Причём одно дело мелкие неточности, вроде ошибок в указании расстояния между позициями, и совсем другое – «забыть» указать съезд с основной дороги в каменное поле. Как об этом можно было узнать, я не представляю! Потерял много времени оттого, что дважды заблудился. Рассчитывали, что соперники постараются за мной угнаться и поломают технику. Как бы жёстко это ни звучало, это часть стратегии нашей команды. Совсем некстати продолжаю болеть, сегодня было очень тяжело.
- Этап 6 (Оруро – Ла-Пас – 527 км, отменён из-за погодных условий):
– Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и что бывает обогрев зданий. Спал под одеялом, была бы шапка – надел бы. Зато принял горячую ванну, что для меня сейчас просто седьмое небо. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно всё проверить, чтобы ко второй неделе «Дакара» он был как новый, и я не переживал за его техническое состояние. К сожалению, Боливия встречает нас не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди… Ходят слухи, что хотят отменить и предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться «Дакаром», гонкой, тем более сейчас, когда есть силы.