Свердловчанин Сергей Карякин покорил главный ралли-марафон мира

Позади — 9 тысяч километров и путь через три далёких страны Южной Америки. Фото: russiansnag.ru

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017 под заголовком «Дакар» – наш!»

Свердловский гонщик Сергей Карякин победил на ралли-марафоне «Дакар-2017» в классе квадроциклов. Первое место Карякина – историческое событие. Никогда россиянам, а уж тем более свердловчанам, не покорялся никакой класс, кроме грузовиков. Сполна настрадавшись за три предыдущих года, Карякин заслуженно добрался до вершины и теперь везёт «Золотого бедуина» на Урал.

За сухим предложением – «Сергей Карякин победил на «Дакаре» – скрывается очень многое. Поиски спонсора, разлука с семьёй, 9 000 километров, три далёкие станы Южной Америки, перепады высот и температуры, капризы погоды, пот, грязь, боль. Не зря в первом интервью после победы Сергей сказал: «Сложно понять, что такое выиграть «Дакар». Но у читателей «ОГ» есть возможность погрузиться в атмосферу самого знаменитого ралли-рейда в мире – мы публикуем самые яркие цитаты из дневника Сергея.

1 января. Асунсьон, официальное начало гонки.

Время перед стартом шло очень медленно… Долго ждал этого момента, много готовился. Хочется уже поскорее войти в спортивный режим, когда будет только гонка.

2 января. 1-й этап (Асунсьон – Ресистенсия. Спецучасток (СУ) – 39 км. Всего – 454 км) 7-е место.

Показал седьмое время в своей категории, у меня две минуты отставания от лидера, что абсолютно ни о чём пока не говорит. Вносим мелкие доработки в квадроцикл, вышли небольшие неисправности на лиазоне, но это нормально. Иду на ужин, затем массаж, много дел, надо всё успеть – другого выбора у нас нет.

Сергею Карякину 25 лет. За руль квадроцикла он впервые сел в 13 лет и, конечно же, всегда мечтал выиграть «Дакар». Фото: russiansnag.ru

3 января. 2-й этап (Ресистенсия – Сан-Мигель-де-Тукуман. СУ – 275 км. Всего – 803 км). 13-е место (14-е в общем зачёте).

Сегодня первый серьёзный спецучасток, очень он мне не понравился, но здесь скорее мои собственные причины. Разболелся, к тому же предстартовое волнение ещё не отпустило, да и режим жизни очень напряжённый – мало спим, много работаем. Температура +47 градусов. Всё было разгорячено до предела, у многих участников перегревалась техника, много было и травм, и переломов.

4 января. 3-й этап (Сан-Мигель-де-Тукуман – Сан-Сальвадор-де-Жужуй. СУ – 364 км. Всего – 780 км). 11-е место (10-е в общем зачёте).

На 146-м километре пробил колесо, и мне пришлось 90 километров ехать со спущенным… На нейтрализации пытался взять у других участников инструмент, никто давать не хотел… Понимаю, отказать в спортивное время, но на нейтрализации? День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп и хочу завтра поехать на результат.

5 января. 4-й этап (Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Тупица. СУ – 461 км. Всего – 521 км). 2-е место (1-е в общем зачёте).

Старт этапа был задержан из-за тумана и плохих погодных условий.

6 января. 5-й этап (Тупица – Оруро. СУ – 447 км. Всего – 692 км). 7-е место (2-е в общем зачёте).

У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роадбука, столько ошибок! Причём одно дело – мелкие неточности, вроде ошибок в указании расстояния между позициями, и совсем другое – «забыть» указать съезд с основной дороги в каменное поле. Потерял много времени от того, что дважды заблудился. Рассчитывали, что многие соперники постараются за мной угнаться и поломают технику.

7 января. 6-й этап (Оруро – Ла-Пас. СУ – 527 км. Всего – 786 км). Этап отменён.

Организаторы гонки приняли решение отменить этап. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно.

8 января. День отдыха.

Ночевали в гостинице. Очень холодно. Постирал вещи, но, кажется, за ночь они стали только ещё более мокрыми. Сейчас поедем в бивуак, постараюсь по дороге купить тепловентилятор, установим его в техничке. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазоне 400 километров по асфальту и идёт дождь с градом… В течение пяти часов ты весь абсолютно сырой, уже ничего не чувствуешь.

9 января. 7-й этап (Ла-Пас – Уюни. СУ -161 км. Всего – 801 км). 1-е место (1-е в общем зачёте).

Вкатился в свой ритм, ехал без ошибок, и не было поломок техники – вот и результат. Ужаснейшие погодные условия – на лиазоне тебя поливает ледяной дождь с градом, на улице +2, а на спецучастке температура поднимается до +20. Как одеться под все погодные условия? То жарко, то холодно… Соперники – Витсе и Дютре – едут быстро, но «на ушах». Провоцировал их сегодня, как только мог.

10 января. 8-й этап (Уюни – Сальта. СУ – 540. Всего – 891 км). 2-е место (1-е в общем зачёте).

Завершил борьбу Витсе, который занимал вторую строчку в общем зачёте. Он не смог отремонтировать свой квадроцикл и признал поражение. Но это «Дакар», и всё ещё может не раз поменяться.

11 января. 9-й этап (Сальта – Чилесито. СУ – 406 км. Всего – 977 км). Этап отменён.

Этап отменён из-за схода оползня в Аргентине.

12 января. 10-й этап (Чилесито – Сан-Хуан. СУ – 449 км. Всего – 751 км). 1-е место (1-е в общем зачёте).

Длинный спецучасток, немного утомился его ехать. Первая часть трассы была сложной по навигации, заблудился, потерял минут десять, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно от всех отстал, но, как оказалось, на второй контрольной точке я был уже первым.

13 января. 11-й этап (Сан-Хуан – Рио-Куарто. СУ – 288 км. Всего – 754 км). 1-е место (1-е в общем зачёте).

Про этот этап организаторы написали так: «Если ты нашёл в дюнах верный путь и не потерял много времени, то после зоны нейтрализации тебя ждут раллийные дороги, на которых можно продемонстрировать мастерство вождения и стальные нервы. Цена ошибки сегодня слишком велика. Это фактически последний шанс что-то поправить…»

14 января. 12-й этап (Рио-Куарто – Буэнос-Айрес. СУ – 64 км. Всего – 786 км). 8-е место (по итогам – победа в классе «Quad» (квадроциклы).

Было действительно очень сложно – сказывалась усталость, мне очень хотелось спать, и у меня сильно болели мышцы. Но всё это ничто по сравнению с тем, чего мы добились – у нас есть победа в зачёте квадроциклов на «Дакаре». Считаю, что мы заслужили эту победу. Это особое чувство – пересечь финишную черту… В победу ещё нужно поверить, но я бесконечно счастлив. Эта победа важна для всех нас, для России, поскольку раньше мы выигрывали в классификации грузовиков, а теперь ещё победили и в квадроциклах. Я четыре года шёл к этому и наконец победил…