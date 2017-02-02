Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 19:53

Николай Дураков: Пока игру чемпионского уровня показали только шведы

  • Опубликовано в № от 03.02.2017 

В шведском Сандвикене проходит 37-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России удерживала титул сильнейшей четыре года подряд и полна решимости подтвердить полномочия. Как и в предыдущие шестьдесят лет, главные соперники наших хоккеистов – шведы.

Николай Дураков, «король бенди», семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта –специально для «ОГ»:

После игры сборной России с командой Финляндии я говорил о том, чего не хватает нашей команде для того, чтобы показывать хоккей действительно чемпионского уровня. И именно такую игру я увидел в следующем туре, но только в исполнении… сборной Швеции против нашей команды.

Ведь если особенно взять тот игровой отрезок первого тайма, когда голы в наши ворота влетали один за другим, то шведы как раз и проводили классические острые атаки, в которых участвовало два-три игрока. Сборная России по-прежнему больше играет индивидуально. Да, хоккеисты у нас высокого класса, могут один в один обыграть соперника, уйти от него на скорости, но в игре со шведами этого недостаточно — они тоже в хоккее с мячом изрядные мастера. И показали нашей сборной — какое преимущество получает команда, когда к индивидуальному мастерству добавляется ещё и слаженная командная игра.

Если сравнивать мои ожидания перед началом чемпионата и сейчас, после игры со шведами, я скажу честно — шансы сборной России я расцениваю уже не так оптимистично. Всё-таки потеря Сергея Ломанова, которого тренерский штаб не включил в состав по всем известным причинам, оказалась очень серьёзной. Сергей — это игрок такого уровня, что шведы против него всегда действовали вдвоём, а то и втроём. Соответственно, больше свободы получали другие игроки нашей команды. Да и реализация угловых ударов, уверен, была бы лучше, чем сейчас. Это же нонсенс — только в третьей игре чемпионы мира забили с углового, да и то уже на добивании.

Но и рук опускать тоже не стоит. Давайте вспомним, что и предыдущие чемпионства сборной России не доставались легко. Взять хотя бы финал в 2015 году в Хабаровске, когда шведы выигрывали 3:1, но стоило на трибуне появиться председателю правительства России, как наши забили четыре гола за шесть минут и вырвали победу. Вот я и думаю, может, стоит Дмитрия Анатольевича командировать и в Сандвикен, раз он такой фартовый для нашей сборной.

В общем, шведы действительно очень сильны. У них действительно чемпионский уровень игры. Наши хоккеисты, скажем прямо, пока его не показали — про отсутствие командной игры в атаке я уже говорил, не на должном уровне и наша защита. Но я всё-таки надеюсь, что до финала тренерскому штабу нашей сборной вполне по силам провести работу над ошибками. Правда, «репетировать» уже практически не будет возможности — матчи с Белоруссией, да и с Финляндией тоже, — не те, где можно отрабатывать игру со шведами.

Кстати

В первом четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом сборная Казахстана, за которую выступает игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов, проиграла в дополнительное время Норвегии 4:5 и впервые с 2011 года не сыграет в матче за бронзовые медали.

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