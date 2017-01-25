Областная газета
Земства 25 января 2017, 19:51

За полигон в Красном взялись на федеральном уровне

Сюжет

Год экологии в России
Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.



  • Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Полигон бытовых отходов в посёлке Красном под Верхней Пышмой исключат из государственного реестра объектов размещения отходов, а материалы проверки полигона направят в прокуратуру, заявили в пресс-службе Минприроды РФ.

Как доложил министру природных ресурсов России Сергею Донскому руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров, на территории полигона зафиксировано активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени, выделением большого количества дыма. В зоне влияния от деятельности полигона превышены нормативы предельно допустимых выбросов. На основании этого составлен протокол об административном нарушении и начата процедура по аннулированию лицензии на размещение отходов.

Напомним, что по наблюдениям жителей посёлка Красного, полигон дымит уже около года («ОГ» от 21.01.2017). В администрации Верхней Пышмы утверждают, что проблема возникла из-за арендатора полигона — компании «Благо-С», которая должным образом его не обрабатывает. Директор фирмы Леонид Бабинович уверен, что превышения концентрации вредных веществ из-за горения нет. На прошлой неделе на проблемном объекте побывали активисты ОНФ. Проверку по факту возгорания начал Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Быстрая реклама

«Переломный момент»

«Переломный момент»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 января)

Алексей Евстигнеев. Неизвестный фотограф
73 года назад уроженец Верхней Салды в одиночку уничтожил роту фашистов