За полигон в Красном взялись на федеральном уровне

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Полигон бытовых отходов в посёлке Красном под Верхней Пышмой исключат из государственного реестра объектов размещения отходов, а материалы проверки полигона направят в прокуратуру, заявили в пресс-службе Минприроды РФ.

Как доложил министру природных ресурсов России Сергею Донскому руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров, на территории полигона зафиксировано активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени, выделением большого количества дыма. В зоне влияния от деятельности полигона превышены нормативы предельно допустимых выбросов. На основании этого составлен протокол об административном нарушении и начата процедура по аннулированию лицензии на размещение отходов.

Напомним, что по наблюдениям жителей посёлка Красного, полигон дымит уже около года («ОГ» от 21.01.2017). В администрации Верхней Пышмы утверждают, что проблема возникла из-за арендатора полигона — компании «Благо-С», которая должным образом его не обрабатывает. Директор фирмы Леонид Бабинович уверен, что превышения концентрации вредных веществ из-за горения нет. На прошлой неделе на проблемном объекте побывали активисты ОНФ. Проверку по факту возгорания начал Следственный комитет РФ по Свердловской области.