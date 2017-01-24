Смертность на предприятиях региона выросла

Машиностроительный завод имени Калинина» оштрафован на 2,5 миллиона рублей, выявлено 70 нарушений. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

В конце прошлой недели главный государственный инспектор труда в Свердловской области Фёдор Кравцов сообщил, что в регионе увеличилось количество смертей на производстве. Буквально пару дней спустя, 22 января, в Екатеринбурге произошла очередная трагедия: с 18-го этажа строящегося дома на улице Латвийской упал и разбился 25-летний рабочий. «ОГ» попыталась разобраться, в чём причина участившихся летальных случаев на работе и почему работодатели зачастую уходят от ответственности.

В 2016 году региональная Государственная инспекция труда провела свыше четырёх тысяч проверок. В ходе них было выявлено 12,7 тысячи различных правонарушений. В итоге сумма наложенных штрафов составила 113 миллионов рублей (это на 16 процентов больше, чем в 2015 году). 110 миллионов из этой суммы уже взысканы.

— В истекшем году отмечается рост травматизма. У нас на предприятиях области произошёл 61 несчастный случай со смертельным исходом. Рост составил почти 30 процентов к 2015 году. Погибло 74 работника. Также немного возросло количество тяжёлых случаев: в 2015 году их было 254, а в 2016-м — 266, — сообщил Фёдор Кравцов.

Наибольшее количество несчастных случаев с трагическими последствиями в прошлом году произошло на предприятиях обрабатывающего производства (29 сотрудников погибло, 70 получили тяжёлые травмы). Ранее в этом списке стабильно лидировала строительная отрасль, однако по итогам 2016 года она ушла с первых строчек — 9 погибших. Однако, по словам Кравцова, зачастую рабочие строительных фирм работают вне правового поля, без трудовых договоров, что и осложняет конкретный подсчёт.

Также большое количество тяжёлых травм и несчастных случаев в 2016 году произошло на предприятиях транспорта (21) и в торговле (20).

В минувшем году Свердловскую область потрясло сразу несколько несчастных случаев на производстве. Самыми резонансными из них стала трагедия на ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», где в результате обрушения крыши погибло 4 человека и ещё 14 получили травмы.

— Работодатель обязан после проверки или несчастного случая составить план профилактики травматизма для исполнения нашего предписания. Если на предприятии несколько случаев, мы, соответственно, поднимаем руководство на комиссию по охране труда, они докладывают, что делают, а организация становится на контроль. Когда закончится срок исполнения нашего предписания, мы можем прийти и ещё раз проверить, — пояснил Федор Кравцов, отметив, что профилактика в ведомстве стоит наряду со штрафами и административными делами.