Юлия Липницкая выиграла короткую программу на турнире в Братиславе

Екатеринбургская фигуристка, чемпионка командных соревнований Олимпийских игр в Сочи Юлия Липницкая начала новый сезон с победы в короткой программе на международном турнире "24 th Ondrej Nepela Trophy" в столице Словакии Братиславе, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Международный турнир "Ondrej Nepela Trophy" проходит с 29 сентября по 1 октября в Братиславе. По итогам первого дня соревнований Юлия Липницкая лидирует в короткой программе, набрав 63,16 балла (32,92 за технику и 30,24 за компоненты). На втором месте россиянка Мария Сотскова (61,58 балла), третье место у кореянки Чи Хен Пен (57,76 балла).

В парном катании после короткой программы возглавляют протокол также россияне: первая позиция у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, вторая — у Юко Кавагути и Александра Смирнова, третья — у Натальи Забияко и Александр Энберта.

Отметим, женщины представят произвольную программу сегодня, 30 сентября. Мужчины и пары - 1 октября. Прямая трансляция соревнований здесь.

Ранее "ОГ" писала о том, что екатеринбургская фигуристка Юлия Линицкая станцевала на Российском еврейском конгрессе в Московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.