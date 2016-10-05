Действующий глава Каменского ГО вышел в финал конкурса на должность руководителя муниципалитета

По итогам второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность главы Каменского городского округа в финал вышли два человека. Об этом сообщается в решении конкурсной комиссии.

Второй этап конкурса прошёл во вторник, 4 октября. По его итогам комиссия приняла решение признать отбор состоявшимся и представить депутатам думы Каменского ГО следующих кандидатов:

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов

Заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров.

Депутатам думы Каменского ГО предстоит утвердить главу муниципалитета. Заседание состоится 20 октября.

Как писала "ОГ", документы на должность главы Каменского городского округа подавали девять человек. После первого этапа члены конкурсной комиссии исключили из числа участников одного кандидата.