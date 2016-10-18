Детский омбудсмен: в ситуации с мальчиком-кондуктором нужно разбираться предметно

18 октября 2016, 17:33

Почему оказалось, что ребёнок работает кондуктором в городском общественном транспорте, насколько это законно, необходимо разбираться. Об этом "Областной газете" рассказал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. По словам омбудсмена, работать с денежными и материальными ценностями можно лишь с 18 лет. 

- Трудоустройство несовершеннолетних разрешено с 14-летнего возраста и на несколько часов в день, - пояснил Игорь Мороков. - Поэтому прежде чем делать какие-то выводы, необходимо установить, сколько ребёнку лет, каковы условия труда и как происходило трудоустройство. 

С мнением омбудсмена частично соглашаются общественники:

- Если ребёнок помогает родителям в их работе, если это не вредит его обучению и отдыху, то это нормально, — прокомментировал "ОГ" ситуацию Валерий Басай, создатель общественной организации "Дорогами добра". - В деревне дети из школы приходят и не за компьютер садятся, а помогают по хозяйству. В маршрутках иногда дети помогают, если за рулём родитель. А если ребёнок самостоятельно работает, то это, конечно, нарушение. В первую очередь, он в это время остаётся без родительского надзора.

Как ранее сообщала "ОГ", в социальных сетях Екатеринбурга вызвала резонанс запись одной из пассажирок, которую обилетил мальчик-кондуктор. Пост перекочевал в СМИ, полиция уже начала проверку по факту публикаций.

Отметим, с несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, при согласии одного из родителей и органа опеки и попечительства может быть заключён трудовой договор для выполнения работы в свободное от учёбы время. При этом обязательно необходимо, чтобы работник являлся учащимся, а сама работа относилась к категории лёгкого труда. Выполнение работы должно производиться только в свободное от учёбы время и не мешать процессу учёбы. Трудиться 14-летним работникам разрешено лишь по 2,5 часа в день.

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