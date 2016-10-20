В Екатеринбурге сгорели ещё два автомобиля

В ночь на четверг, 20 октября, в Екатеринбурге произошло очередное возгорание легковых автомашин. На этот раз автомобили заполыхали на улице Иргинской в посёлке Полеводство в Чкаловском районе города.

- Сообщение о пожаре поступило в 4:23 на улице Иргинской, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 2 кв. м. повреждены: кузова и моторные отсеки автомобилей "Нива" и Toyota Corolla. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 4:36 было ликвидировано открытое горение, в 5:12 было доложено о ликвидации возгорания.

Причины пожара предстоит установить экспертам.

Отметим, правоохранительные органы объявили о задержании ранее судимого жителя села Патруши, который подозревается в поджогах автомашин в 2015-2016 годах именно в Чкаловском районе Екатеринбурга и в Арамиле. В момент задержания мужчина был пьян и объяснить мотив своего поступка не смог. Уголовное дело заведено по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло сразу несколько возгораний машин. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены.

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, информации о том, что удалось доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого-либо к ответственности, нет.