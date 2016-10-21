СМИ: задержанный глава "Корпорации Развития" Маслов имел отношение к поставкам оружия в Сирию

Генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Маслов мог иметь отношение к поставкам грузов из Новороссийска в сирийский Тартус. По данным швейцарского издания RTS, Маслов финансировал деятельность компании SVM Holding. Та, в свою очередь, приобрела морское судно "Новороссийск", которое совершило несколько рейсов через Босфорский пролив.

Издание не располагает документами о характере перевозимых грузов, однако приводит свидетельства источников, утверждающих, что на борт судна осуществлялась погрузка техники, и приводят фотографии: на палубе среди прочих грузов ясно видны армейские "Уралы".

Фото: RTS

Как поясняет автор публикации, представитель SVM Holding не захотел распространяться об источнике финансирования при покупке "Новороссийска", а сам Сергей Маслов, "российский бизнесмен" и "руководитель инициированного Путиным проекта", оставил запрос без ответа.

Напомним, генеральный директор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. Их обвиняют в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО "Банк "Народный кредит", разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации. Злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили. По некоторым данным, средства выводились в офшоры и вкладывались в личные проекты.

Отметим, "Корпорация Развития" отчитывалась о доходах последний раз 2 года назад. При этом открытые данные о чистой прибыли наводят на размышления. Если по результатам 2012 года чистая прибыль составила 212 млн рублей, то итогам 2014 года - всего 2,8 млн рублей.