Тюменская область вложила в "Корпорацию Развития" 10 миллиардов рублей

Депутат Государственной думы Владимир Сысоев рассчитывает, что следователи разберутся, куда ушли средства, вложенные в АО "Корпорация Развития".

Как пояснил "ОГ" Сысоев, в эту организацию было вложено порядка 30 млрд рублей, 10% из которых (примерно 10 млрд рублей) — средства Тюменской области.

— Ещё будучи депутатом Тюменской областной думы, я неоднократно поднимал вопрос о том, куда ушли вложенные 30 млрд рублей. Сегодня фактически нет ни одного проекта, который был бы завершён и вообще заработал. Мы сегодня имеем массу незаконченных объектов на Ямале и Югре. В частности, это ТЭС "Полярная", куда втянули банки и компании из Чехии, брошенный завод "Полярный кварц" в Ханты-Мансийском автономном округе, — рассказал Владимир Сысоев.

По словам собеседника, также депутаты на заседаниях областной думы не раз поднимали вопросы, связанные с нецелевым использованием средств "Корпорацией Развития". Речь, в частности, шла о выделении денег на федерацию конного спорта и на займы сомнительным организациям.

— Надеюсь, что следственные органы достоверно и открыто для общественности разберутся в этих вопросах и предоставят информацию о том, чем завершилось дело, — добавил депутат Госдумы.

Как писала "ОГ", Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал до 30 ноября генерального директора АО "Корпорация Развития" Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова за хищение как минимум 1 млрд рублей.

В отношении Маслова и его заместителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата денежных средств в особо крупном размере").

Добавим, в последний раз "Корпорация Развития" публично отчитывалась о своих доходах почти два года назад.