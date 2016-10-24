Водитель, оставивший жителей Качканара без газа, избежит ответственности

Госавтоинспекция не станет наказывать водителя, по вине которого жители 138 домов в Качканаре остались без газоснабжения.

Как сообщили "ОГ" в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 34-летний мужчина не совершил никакого правонарушения. По данным ведомства, авария произошла в 10:30 на Комсомольской, 30. Водитель отвлёкся, не заметил газовую трубу и задел её стрелой автокрана.

— Он незамедлительно вызвал наряд ГИБДД. При оформлении аварии ГИБДД вынесла постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Он как таковое административное правонарушение не совершил, — рассказали в ведомстве.

— Собственник газопровода в гражданском порядке может взыскать с водителя оплату ремонта, — добавили в ГИБДД.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 октября, грузовик-манипулятор столкнулся с опорами газопровода. В результате ЧП порядка 400 жителей остались без газоснабжения. Специалисты отключили газ спустя два дня после аварии и приступили к ремонтным работам.

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