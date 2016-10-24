Прокуратура начала проверку по факту аварии на газопроводе в Качканаре

На аварию газопровода в Качканаре, где без горячей воды и отопления остались порядка 400 жителей, отреагировала прокуратура Свердловской области. Как сообщили "ОГ" в надзорном ведомстве, в пятницу, 21 октября, началась проверка.

— Прокуратура Качканара организовала проверку по факту повреждения газопровода. Будет установлена организация, которая повредила газопровод, и проверена техника безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснила "ОГ" официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

По словам Канатовой, прокурорская проверка продлится 30 дней.

ДТП произошло 21 октября. Водитель автокрана снёс опоры газопровода и оставил жителей частных домов без газа. Госавтоинспекция отказала в возбуждении административного дела в отношении мужчины.

Фото: "Газэкс"