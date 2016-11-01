Прокуратура проверит, была ли договорённость между "Уралом" и "Тереком"

Учредитель юридической компании "Защита" Роман Лалаян подал в Генеральную прокуратуру РФ заявление в связи с подозрением на нарушение футбольными клубами "Урал" и "Терек" российского законодательства. Об этом изданию "Чемпионат.com" сообщил сам Лалаян.

- Заявление связано с подозрением на договорной матч (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации), - сообщает издание. - Компания просит провести проверку по данному факту обеих команд и игроков. По ходу матча при счёте 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа "Урала" в это же время котировалась за 21.00.

Напомним, 30 октября футбольный клуб "Урал" потерпел очередное поражение в премьер-лиге. В Екатеринбурге "шмели" уступили "Тереку" - 1:4. Это уже не первая игра клубов, которая вызывает подозрения: в прошлом году встреча уральцев с "Тереком"завершилась со счётом 3:3. Ранее обстоятельствами матча заинтересовался вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко - он поручил Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) рассмотреть обстоятельства скандального матча.