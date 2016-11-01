Вадим Скрипченко: "Моя отставка не связана с "Тереком"

Вадим Скрипченко, теперь уже экс-главный тренер футбольного клуба "Урал", прокомментировал свой уход.

- Моя отставка не связана никак с матчем против "Терека", - заявил Вадим Скрипченко. - Мы закончили хорошо прошлый сезон, в этом году хотели выступить так же. В этом сезоне, несмотря на хороший старт, что-то пошло не так. Мы все понимали, что в трёх домашних играх нам нужно набрать очки. Не получилось. Думаю, что "Уралу" нужна свежая кровь.

Напомним, о своём уходе Вадим Скрипченко завил на пресс-конференции, которая прошла в Доме журналистов.

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Фото: Никита Медведевских