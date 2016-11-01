У "СуперСтроя" начали арестовывать имущество

Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО "Арсенал Трейд" (входит в группу компаний "Трест СКМ").

Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области, речь идёт о наложении ареста на имущество компании "Арсенал Трейд" на время рассмотрения иска, рассматриваемого сейчас в третейском суде при АНО "Независимая Арбитражная палата". По первому определению арестовано имущество (сеть магазинов "СуперСтрой") на 464,7 млн рублей, по второму — на 339 млн рублей.

Разногласия между Сбербанком и компанией "Арсенал Трейд" касаются погашения долгов по кредитной линии, открытой банком для этой компании 3 ноября 2015 года. До тех пор, пока продолжается рассмотрение иска, с арестованным сейчас имуществом нельзя совершать никаких действий (продавать, закладывать и так далее).

Напомним, ранее "ОГ" рассказывала, что в Екатеринбурге закрывается один из гипермаркетов сети "СтройАресенал", входящий в ту же группу компаний "Трест СКМ". В последние годы сеть магазинов "СуперСтрой" и "СтройАрсенал" проигрывает своим конкурентам на уральском рынке и постепенно приближается к разорению. Помимо долгов перед Сбербанком у компании "Арсенал Трейд" есть ещё два договора залога — с ВУЗ-банком и Газпромбанком.