В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджогах веранд в детсадах

Вечером в воскресенье, 4 декабря, сотрудниками екатеринбургской полиции задержан с поличным подозреваемый в поджогах веранд детских садов. Как сообщили "Областной газете" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, злоумышленник был взят с поличным при попытке поджога на территории детского дошкольного учреждения на Сиреневом бульваре в микрорайоне ЖБИ.

При попытке поджога на территории детского сада по улице Сиреневый бульвар был задержан 19-летний местный житель, сообщили представители городской полиции. В настоящее время он проверяется на причастность к иным подобным происшествиям на территории города. Приметы задержанного совпадают с приметами человека, попавшего в объектив камер наблюдения при возгорании на территории других детских садов. По предварительной информации, его также опознали очевидцы.

Более подробную информацию полицейские обещали предоставить позже.

За последний месяц в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Последнее возгорание было зафиксировано вечером в субботу, 3 декабря.

Для ускорения процесса поимки злоумышленника администрация Екатеринбурга обратилась за помощью к жителям города. Горожан просят сообщать о любых подозрительных личностях, замеченных на территориях детских садов или школ. Тому, кто наведёт на след преступника, обещают денежное вознаграждение. Сумма его не называется, но, по словам главы города, "награда будет существенной".