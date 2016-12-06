Дмитрий Дегтярёв назначен областным министром АПК и продовольствия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Дмитрия Дегтярёва новым региональным министром агропромышленного комплекса и продовольствия. Эту информацию подтвердили в областном департаменте информполитики.

Ранее Дмитрий Дегтярёв трудился заместителем областного министра АПК и продовольствия. Ему 39 лет. Он вырос в Каменском районе Свердловской области, окончил Уральскую академию государственной службы (ныне Уральский институт РАНХиГС). Всю карьеру построил в областном министерстве АПК и продовольствия, где прошёл путь от ведущего специалиста до главы ведомства.

- В первую очередь сохранять и развивать систему управления АПК и господдержки. Особая задача - продолжать развитие молочной отрасли, не забывая о других сферах. Самое главное, достигать результатов по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности нашего региона, - обрисовал Дмитрий Дегтярёв задачи, поставленные перед ним губернатором.

Прежний глава этого ведомства Михаил Копытов ушёл в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

Фото: областное министерство АПК и продовольствия