Погибшую тренера в аварии в ХМАО похоронят в Верхней Синячихе

8 декабря 2016, 09:46 / Земства

Погибшую в аварии на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень тренера по спортивной акробатике Татьяну Тихонову сегодня, 8 декабря, похоронят в посёлке Верхняя Синячиха. Об этом "ОГ" сообщили в администрации муниципалитета.

—У неё здесь живёт бабушка, родители родом отсюда. Похороны состоятся в 13:00, — пояснили в администрации Верхней Синячихи.

Татьяна Тихонова, по данным издания "Челнинские известия", родилась в Нефтеюганске и окончила Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма в 2014 году.

Добавим, в среду, 7 декабря, в Нефтеюганске состоялась церемония прощания с погибшими в ДТП юными спортсменами. Как сообщает портал СургутИнформТВ, несмотря на мороз, попрощаться с детьми пришли тысячи людей. На городском кладбище похоронили девять человек, а двоих детей отправили в Уфу и Узбекистан.

Как писала "ОГ", трагедия произошла в минувшее воскресенье, 4 декабря.  На 926-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохой видимости столкнулись грузовик и рейсовый пассажирский автобус. В результате погибли 12 человек, 11 из которых — дети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в страшной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе.

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