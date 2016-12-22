Число погибших от отравления "Боярышником" превысило 70 человек

Согласно последним данным, число жертв отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске превысило 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

"Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы - 31, тех, кто скончался в больницах - 40, итого - 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек. Из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи", отмечают в пресс-службе минздрава.

Напомним, лосьон "Боярышник" изначально предназначен для принятия ванн. Однако несколько десятков жителей Иркутска пили его как настойку. Поскольку это средство содержит не этиловый, а метиловый спирт, оно оказалось смертельно опасным для людей.

В Иркутске и области введён режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Сотрудники правоохранительных органов проверяют производителей косметического концентрата "Боярышник" в Санкт-Петербурге и Северной Осетии.