Отечественному хоккею - 70 лет!

Сегодня по всей стране отмечается очередной день рождения отечественного хоккея. Одному из самых популярных видов спорта в стране исполняется 70 лет.

22 декабря 1946 года состоялся матч открытия первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Примечательно, что в нём приняла участие команда из Свердловска - ОДО (Окружной дом офицеров). Уральцы уступили московскому ЦДКА со счётом 1:5. Именно 22 декабря считается днём рождения отечественного хоккея.

Кстати, заметку об этой игре написал легендарный Всеволод Бобров,здесь можно её прочитать и посмотреть.

Всего в первом чемпионате СССР приняли участие 12 команд. Все они были разделены на три квартета, ОДО попал в группу "А", где играли только армейские команды. В группе команда заняла третье место, и на этом участие в турнире закончилось.