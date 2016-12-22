Отечественному хоккею - 70 лет!

22 декабря 2016, 12:18 / Спорт

Сегодня по всей стране отмечается очередной день рождения отечественного хоккея. Одному из самых популярных видов спорта в стране исполняется 70 лет.

22 декабря 1946 года состоялся матч открытия первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Примечательно, что в нём приняла участие команда из Свердловска - ОДО (Окружной дом офицеров). Уральцы уступили московскому ЦДКА со счётом 1:5. Именно 22 декабря считается днём рождения отечественного хоккея.

Кстати, заметку об этой игре написал легендарный Всеволод Бобров,здесь можно её прочитать и посмотреть. 

Всего в первом чемпионате СССР приняли участие 12 команд. Все они были разделены на три квартета, ОДО попал в группу "А", где играли только армейские команды. В группе команда заняла третье место, и на этом участие в турнире закончилось.

Кстати, "ОГ" в честь юбилея составила символическую сборную Свердловской области

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

К 70-летию отечественного хоккея с шайбой К 70-летию отечественного хоккея с шайбой
Обзор свердловского хоккея за всё время его существования.

Новое в рубрике Спорт

7 часов назад

«Бал чемпионов - 2016»
Торжественный прием в честь лучших екатеринбургских спортсменов прошел в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал».

9 часов назад

Баскетболисты из Екатеринбурга упустили победу, пропустив 17 очков подряд
Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-21 декабря.

22 часа назад

В Екатеринбурге прошёл "Бал чемпионов"
Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов».

22 часа назад

Великолепная семёрка!
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала

20 декабря 2016

Экс-игрок «Урала» назван лучшим футболистом года
Победителем опроса, проводимого под эгидой Российского футбольного союза, стал 26-летний нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов.

20 декабря 2016

Крикунов вырулит?
Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл последний матч в уходящем году, одержав победу над «Адмиралом». В последних трёх выездных играх с восточными командами «шофёры» добыли 7 очков из 9 возможных и располагаются в данный момент в шаге от зоны плей-офф – на девятом месте.

20 декабря 2016

Вместо купальников – фуфайки
Аномальные уральские морозы совпали с одним забавным событием в мире российского спорта: волейбол на снегу был признан официальной спортивной дисциплиной. Члены комиссии Министерства спорта России единогласно приняли это решение.

20 декабря 2016

19.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Хоккей с мячом. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 19 декабря.

19 декабря 2016

Как же так, Саша?
Поветкин вновь провалил допинг-тест. Но шоу в Екатеринбурге состоялось.

19 декабря 2016

Липницкая пропустит чемпионат России
Уроженка Екатеринбурга, фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат: об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР). Также информацию нам подтвердила мама спортсменки.

Последние новости
Что было раньше