Заметку о первом матче чемпионата СССР по хоккею написал Всеволод Бобров

22 декабря 2016, 12:25 / Спорт

Сегодня в России отмечается 70-летие отечественного хоккея. В матче открытия первого чемпионата СССР по хоккею приняла участие команда из Свердловска – ОДО (Окружной дом офицеров) и столичный ЦДКА (Центральный дом Красной армии). Свердловчане уступили со счётом 1:5.

Примечательно, что для известной спортивной газеты «Советский спорт» в роли корреспондента выступил легендарный хоккеист Всеволод Бобров, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира, игравший в то время за ЦДКА.

Но Всеволод Михайлович принять участие в матче не смог, поэтому и взялся описывать матч для газеты. Историческая заметка "журналиста" В.Боброва целиком:

К слову, в конце заметки автор одним предложением замечает интересную деталь: "Следует отметить неявку на игру судьи В.Кускова". Почему судья не явился на игру, увы, так и осталось загадкой. 

Кстати, в честь праздника "ОГ" составила символическую сборную Свердловской области.

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