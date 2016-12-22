"ОГ" составила символическую сборную свердловского хоккея

В честь юбилея отечественного хоккея журналисты "ОГ" составили символическую сборную игроков, когда-либо выступавших за свердловские команды.

Изучив мнения ветеранов свердловского хоккея, экспертов, знаменитостей, которые неравнодушно относятся к этому виду спорта, редакция "ОГ" внесла в символическую сборную следующих игроков:

Вратарь - Виктор Пучков, защитники - Виктор Борисович Кузнецов (в данном случае – по отчеству, поскольку был в свердловском «Автомобилисте» ещё и Виктор Сергеевич) и Илья Бякин, нападающие - Виктор Кутергин, Аркадий Рудаков и Павел Дацюк.

Напомним, юбилей отечественного хоккея отмечается сегодня.