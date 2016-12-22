В Екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем команд региональной власти и ветеранов "Автомобилиста"

22 декабря 2016, 13:22 / Спорт

Юбилей отечественного хоккея в Екатеринбурге отметят матчем сборных правительства Свердловской области и ветеранов "Автомобилиста".

Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпионата СССР Виктор Кутергин.

Кстати, Кутергин вошёл в символическую сборную Свердловской области по хоккею, которую составила "Областная газета".  

Традиционно капитаном команды власти выступит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.

Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

К 70-летию отечественного хоккея с шайбой К 70-летию отечественного хоккея с шайбой
Обзор свердловского хоккея за всё время его существования.

Новое в рубрике Спорт

7 часов назад

«Бал чемпионов - 2016»
Торжественный прием в честь лучших екатеринбургских спортсменов прошел в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал».

9 часов назад

Баскетболисты из Екатеринбурга упустили победу, пропустив 17 очков подряд
Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-21 декабря.

22 часа назад

В Екатеринбурге прошёл "Бал чемпионов"
Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов».

22 часа назад

Великолепная семёрка!
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала

20 декабря 2016

Экс-игрок «Урала» назван лучшим футболистом года
Победителем опроса, проводимого под эгидой Российского футбольного союза, стал 26-летний нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов.

20 декабря 2016

Крикунов вырулит?
Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл последний матч в уходящем году, одержав победу над «Адмиралом». В последних трёх выездных играх с восточными командами «шофёры» добыли 7 очков из 9 возможных и располагаются в данный момент в шаге от зоны плей-офф – на девятом месте.

20 декабря 2016

Вместо купальников – фуфайки
Аномальные уральские морозы совпали с одним забавным событием в мире российского спорта: волейбол на снегу был признан официальной спортивной дисциплиной. Члены комиссии Министерства спорта России единогласно приняли это решение.

20 декабря 2016

19.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Хоккей с мячом. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 19 декабря.

19 декабря 2016

Как же так, Саша?
Поветкин вновь провалил допинг-тест. Но шоу в Екатеринбурге состоялось.

19 декабря 2016

Липницкая пропустит чемпионат России
Уроженка Екатеринбурга, фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат: об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР). Также информацию нам подтвердила мама спортсменки.

Последние новости
Что было раньше