В Екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем команд региональной власти и ветеранов "Автомобилиста"

Юбилей отечественного хоккея в Екатеринбурге отметят матчем сборных правительства Свердловской области и ветеранов "Автомобилиста".

Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпионата СССР Виктор Кутергин.

Традиционно капитаном команды власти выступит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.

Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.