В Екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем команд региональной власти и ветеранов "Автомобилиста"
22 декабря 2016, 13:22 / Спорт
Юбилей отечественного хоккея в Екатеринбурге отметят матчем сборных правительства Свердловской области и ветеранов "Автомобилиста".
Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпионата СССР Виктор Кутергин.
Кстати, Кутергин вошёл в символическую сборную Свердловской области по хоккею, которую составила "Областная газета".
Традиционно капитаном команды власти выступит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.
Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.