В России на месяц приостановят продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановить на месяц реализацию на территории России непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25 градусов. Поручение было дано на состоявшейся в пятницу, 23 декабря, встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Запрет не должен коснуться автомобильных незамерзающих стеклоомывателей и парфюмерной продукции.

- Есть следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль, - приводит ТАСС слова главного санитарного врача страны.

В ответ на это глава кабмина РФ заявил о необходимости принятия соответствующего постановления Роспотребнадзора и Санэпиднадзора. Дмитрий Медведев выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия данного решения.

Напомним, жертвами отравления в Иркутске стали более 70 человек: все они употребляли внутрь косметический концентрат для ванн "Боярышник". По подозрению в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, задержаны уже 12 человек.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что медицинские спиртосодержащие жидкости отныне будут продаваться в аптеках только по рецептам врачей.