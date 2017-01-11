В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла Андрея Карлова

19 декабря в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Мэр Анкары Мелих Гёкчек официально объявил о переименовании улицы Каръягды, где располагается российская дипмиссия, в улицу Андрея Карлова, сообщает РИА Новости.

Памятный диплом о переименовании улицы Мелих Гёкчек вручил вдове российского посла Марине Карловой. Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице.

"Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов – испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и её послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова", — сказал Мелих Гёкчек журналистам в российском посольстве.

Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Андрея Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву. В МИДе РФ убийство российского посла квалифицировали как теракт.

Фото: РИА Новости