Антон Шипулин: "Обрадовался, что опередил Фуркада"

Антон Шипулин прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Сразу не стал радоваться. Всё-таки бежал во второй группе, соперники сзади могли поднажать. Обрадовался, что опередил Фуркада. В мыслях: неужели первый раз выиграл нелюбимую гонку? Силы были. Не сказал бы, что бежалось очень легко. Начал спокойно, потому что мы бежим в горах – они не прощают быстрого первого круга, надо начинать аккуратно. Потом вкатился, понял, что на четвертом круге у меня есть силы и надо стараться отыгрывать. Как оказалось, соперники мне преподнесли хорошие подарки – я им благодарен. На последнем рубеже старался не думать о стрельбе, а работать над стойкой. Мы с Гербуловым в последние дни много работали над стрельбой, особенно после тех этапов, где она не удавалось. Много людей подсказывали, помогали. Старался все это вспоминать, работать над своими ошибками, над своей мишенью, обрабатывать полностью. Из Рупольдинга уезжал злой сам на себя. Финиш преследования там проиграл не потому, что был слаб. Потому что был глуп, так скажем. Тактически неправильно разложил, не видел… Это помогло мне сконцентрироваться, больше работать, больше прислушиваться к тренерам и организму. Хотелось отыграть – любимый Антхольц преподнес мне этот шанс доказать свою силу. Перед ЧМ это хороший толчок, – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ» сразу после финиша.