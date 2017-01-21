В Москве стартовал съезд "Единой России"

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

В Москве утром 21 января начался XVI съезд "Единой России", сообщает пресс-служба партии власти.

В работе съезда принимают участие три тысячи человек, в том числе – 728 делегатов. Кроме делегатов присутствуют представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты, сотрудники федеральных и региональных СМИ. Ожидается, что на съезде будут избраны руководящие органы партии.

Напомним, Свердловскую область на съезде представляют 15 человек – губернатор Евгений Куйвашев и 14 представителей регионального отделения партии.