Областная газета
Политика 21 января 2017, 11:47

В Москве стартовал съезд "Единой России"

Сюжет

XVI Съезд «Единой России»
21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.



В Москве утром 21 января начался XVI съезд "Единой России", сообщает пресс-служба партии власти.

В работе съезда принимают участие три тысячи человек, в том числе – 728 делегатов. Кроме делегатов присутствуют представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты, сотрудники федеральных и региональных СМИ. Ожидается, что на съезде будут избраны руководящие органы партии.

Напомним, Свердловскую область на съезде представляют 15 человек – губернатор Евгений Куйвашев и 14 представителей регионального отделения партии.

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XVI Съезд «Единой России»

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