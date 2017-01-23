Областная газета
Экономика 23 января 2017, 16:24

Владелец сети «СуперСтрой» - компания «Арсенал Трейд» объявлена банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию «Арсенал Трейд», владеющую сетью магазинов «СуперСтрой» и «СтройАрсенал». Как уже сообщала «ОГ», проблемы у этой торговой сети начались осенью прошлого года.

Судя по документам, размещённым на сайте Арбитражного суда Свердловской области, «Арсенал Трейд» признан банкротом по иску торговой компании «Атмосфера», которой он задолжал около 9 млн рублей. Сейчас началось конкрусное производство. Судебное заседание по итогам этой процедуры назначено на 16 июня 2017 года.

Напомним, часть магазинов «СуперСтроя» недавно купил гендиректор группы компаний «БРОЗЕКС»                              Вячеслав Брозовский.

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