Дело блогера Соколовского передано в Верх-Исетский суд Екатеринбурга

Уголовное дело в отношение 22-летнего блогера Руслана Соколовского передано в Верх-Исетский суд Екатеринбурга вместе с утверждённым обвинительным заключением. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, обвиняемому инкриминируется 9 эпизодов по статье 282 УК РФ, 7 эпизодов по статье 148 УК РФ, а также один эпизод по статье 138.1 УК РФ.

- В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведён целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу, - сообщил официальный представитель СУ СКР Александр Шульга.

Представитель ведомства пояснил, что Соколовский, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, изготовил и разместил на видеохостинге YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведённой в ходе следствия судебной комплексной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Размещение некоторых из указанных видеофайлов в сети Интернет было оценено экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Кроме того, обвиняемый незаконно приобрёл фото-видеорегистратор, смонтированный в корпусе шариковой авторучки. Согласно заключению эксперта, указанное устройство соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и регистрации визуальной и акустической информации.

Отметим, Руслан Соколовский, ставший широко известным как "ловец покемонов", попал в поле зрения правоохранительных органов в августе прошлого года. Молодой человек не только записал на видео процесс игры в популярное приложение PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для людей верующих характера. Изначально Соколовский был помещён под домашний арест, однако мера пресечения была изменена за нарушение режима. 13 февраля блогера освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест.