«Мы один народ, и Россия у нас одна»

В своём 69-минутном обращении Владимир Путин поднял все важнейшие проблемы страны. 12 раз его выступление прерывалось аплодисментами. Фото: kremlin.ru

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Мы проанализируем тезисы Послания президента, будет составлен план реализации поручений главы государства. Они будут касаться экономики, социальной сферы, развития малого и среднего бизнеса, а также других направлений. Мы примем соответствующие решения. Установки главы государства напрямую касаются всех жителей Свердловской области. Так, в Послании большое внимание было уделено развитию социальной сферы: внедрению высокотехнологичной медицины, сотрудничеству с некоммерческими организациями и волонтёрами, строительству школ, повышению интереса к получению технических специальностей, работе с одарёнными детьми. Областные власти уже немало делают в этом направлении. В регионе создана трёхуровневая система предоставления медицинских услуг, строятся и реконструируются учебные заведения, успешно выполняется программа «Уральская инженерная школа». Мы будем наращивать темпы поддержки Уральской инженерной школы, будем дополнительно развивать и создавать центры для поддержки одарённых детей, причём не только по инженерным специальностям. Кроме того, сегодня перед областными властями стоят задачи по развитию банковской сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, реализации проектов в сфере IT.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области:

— Президент отметил, что большое внимание нужно уделять экономике, социальным вопросам, внутренней политике. Он обратил внимание на то, что необходимо привлекать новые молодые кадры, серьёзно заниматься вопросами образования, здравоохранения, потому что это повышение качества жизни граждан. Формируя областной бюджет 2017 года, мы как раз предусматриваем выделение больших средств на эти сферы. Также президент говорил о том, что необходимо внедрять высокие технологии в медицину не только в центре. В регионе эта работа ведётся. Приведу несколько примеров: это и перинатальный центр в Екатеринбурге, и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле, и детские поликлиники высочайшего уровня в Академическом. Конечно, многое ещё предстоит сделать. 2017 год объявлен Годом экологии. Нужно будет предпринять меры, чтобы наши города были экологически чистыми. При формировании бюджета мы также предложили увеличить финансирование программы газификации граждан. Кроме того, мы говорим о том, что в муниципальных образованиях нужно строить спортивные сооружения. Безусловно, на предстоящей согласительной комиссии мы будем иметь в виду те тезисы, которые президент высказал в своём Послании.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской области:

— На какие моменты я бы хотел обратить внимание. Первое, это изменения, которые предстоит внести в 2017–2018 годах в налоговый кодекс. Второй момент, который меня заинтересовал, связан с дорогами. Государство собирается поддрежать регион, выделив деньги из бюджета для того, чтобы до половины внутригородских дорог привести в соответствие. В первую очередь такая работа будет проводиться в крупных городах, связанных с ЧМ-2018. Ещё один момент касается малого и среднего бизнеса. Из нового — это дифференцированный подход к различным институтам банковской системы, чтобы выделить определённую систему региональных банков, которые будут заниматься непосредственно с малым и средним бизнесом. Впервые прозвучала такая новация. На мой взгляд, это очень важно, потому что сегодня малый и средний бизнес оказался в положении «бедного родственника». Крупные и системообразующие банки не занимаются его проблемами в силу того, что у них есть более серьёзные и важные, а маленькие региональные банки не занимаются в силу того, что это высокие риски, так как все процедуры, которые сегодня прописывает Центральный банк, для малых банков достаточно обременительны.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Государственной думы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству:

— Послание, как всегда, получилось очень системным. Оно касается всей страны, а следовательно, Свердловской области. Меня очень зацепили вопросы, касающиеся образования и воспитания детей и молодёжи. Почему-то одно время эти направления разрывались, и сейчас глава государства процитировал академика Лихачёва, говорившего о том, что должно даваться образование и одновременно нравственное воспитание. Конечно, с этой точки зрения наше образование сильно отстаёт, и те изменения, которые у нас сейчас происходят, это очень здорово. Лично приятно, что на днях во втором и третьем чтениях мы приняли закон, связанный с уголовным преследованием тех лиц, которые преследуют бизнес. Что греха таить, у нас на бизнес правоприменители очень часто наезжают. Это совершенно новые статьи. Принятие этого закона вытекало из предыдущего Послания президента. Также депутаты Госдумы как поручение восприняли слова президента о том, что необходимо определить правовой статус самозанятых граждан и создать условия для их труда. Речь идёт о людях, занимающихся творчеством, репетиторством и так далее без оформления трудового договора. В настоящее время их работа может быть воспринята как незаконная предпринимательская деятельность. В настоящее время уже готовятся соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ. А затем, вероятно, последует поправки в налоговое законодательство для того, чтобы такие граждане могли работать.