В СССР модель «Урала» стоила 5 рублей. А сейчас — 5–7 тысяч

Уже 12 лет, как верхнепышминская фабрика «Радуга» перестала выпускать металлические игрушки, да и самого предприятия давно уже нет. Но изделия все равно пользуются огромной популярностью. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

На этих игрушках выросло не одно поколение советских детей. Девочки мечтали получить в подарок кухонный гарнитур «Анютка» — совсем как настоящий! А мальчики стремились собрать полную коллекцию игрушечных автомобилей — от старинного «Фаэтона» до различных модификаций грузовика «Урал»… Ещё один легендарный бренд Среднего Урала — игрушки верхнепышминского производственного объединения «Радуга».

В этом году исполнилось 70 лет с момента запуска предприятия. Правда, изначально оно называлось Верхнепышминский инструментальный завод № 10 и выпускало отнюдь не игрушки, а стиральные доски, алюминиевую посуду, скобяные изделия…

Но когда послевоенный голод отступил, в стране задумались о вещах менее прозаичных. Подрастали дети, которым нечем было играть. Фабрики по производству игрушек тогда работали только на западе СССР — в Ленинграде, Москве и Минске, поэтому на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке детская игрушка была в страшном дефиците. В 1952 году свердловский облисполком обратился в Совет Министров РСФСР с предложением организовать на Верхнепышминском металлозаводе производство металлических игрушек. 26 декабря того же года соответствующее постановление было подписано.

Одна из модификаций грузовика «Урал» — автофургон с раздвижными дверцами. Фото: Александр Зайцев

Покорили и Запад

Первые игрушки — каталки — появились на свет в марте 1954 года. Пышминцы сделали их по образцу изделий Московского завода игрушки и с использованием оснастки Ленинградского завода. Именно там, в Ленинграде, на заводе металлоизделий №4, большая делегация из Верхней Пышмы во главе с директором предприятия Казимиром Францкевичем и училась игрушечному мастерству…

Очень скоро — во второй половине 1950-х годов — уральцы начали выпускать собственные модели: грузовик, самосвал, детское металлическое ведёрко, украшенное сюжетами их русских сказок, и даже самолёт-моноплан с вращающимся пропеллером…

Облисполком не ошибся — пышминцы смогли создать яркую, крепкую и безопасную игрушку, которая сразу стала пользоваться огромным спросом. В 70–80 годы прошлого века (золотой век «Радуги») предприятие ежегодно выпускало более 10 миллионов игрушек! Продукция поставлялась в 23 страны, причём не только социалистические (Чехословакия, Болгария, Куба, Польша), но и в западные (Франция, Англия, Италия, Дания). И нигде не залёживалась.

Без единого винтика

В 1959 году у верхнепышминского предприятия по-явилось своё собственное конструкторско-технологическое художественное бюро:

— Стали делать всё сами: от эскизов и до сдачи изделия в производство с изготовлением всего комплекта штампов и пресс-форм, — рассказала «ОГ» Надежда Михеева, главный технолог предприятия с 1969 по 2001 год.

Машинки на «Радуге» умудрялись собирать без единого винтика, нигде не торчали острые края, а краска не осыпалась даже спустя годы.

— Как печатали на бумаге газеты, так и мы печатали на металле рисунки. Детали соединяли по принципу пазлов: на одних деталях высекались кляммера, а на других — узкие отверстия, — пояснила Надежда Михеева.

Прислушивались на «Радуге» и к мнению потребителей.

Часто первые партии игрушек отправляли в детсады, получали отзывы. А однажды покупатели посетовали, что нет детской коляски и крупных грузовиков. Вскоре такие игрушки поступили в продажу.

Для девочек

Авторам игрушек помогали и собственные дети. Ведущий конструктор Раиса Дёмина воспитывала дочь и, естественно, думала о том, какие игрушки будут интересны её ребёнку. В итоге на свет появился знаменитый кухонный гарнитур «Анютка» — мечта всех советских девчонок. Он состоял из трёх секций: газовая плита, кухонный шкаф и кухонная мойка. Все они выглядели как настоящие, более того — они даже функционировали! Из краника бежала вода (для этого имелся небольшой бак), а плита благодаря батарейкам и лампочкам имитировала горение. В 1960 году Раиса Дёмина за разработку этого гарнитура получила серебряную медаль ВДНХ.

Вскоре набор для девочек дополнили холодильник «Снежок» (внутри — полочки и лампочка, работавшая от батареек) и стиральная машина. Производилось также несколько разновидностей кукольных колясок. Будущих хозяек с детства в игровой форме приучали к труду — в этом скрыта одна из важнейших функций пышминских игрушек. «Игрушка предприятия была не просто забавой, а помощником в воспитании подрастающего поколения страны», — сказано в рекламном каталоге «Радуги», который хранится в историческом музее Верхней Пышмы.

Кухонный гарнитур «Анютка» выпускался в нескольких цветах, но голубой — самый популярный. Изделия «Радуги» сегодня можно увидеть в Верхнепышминском историческом музее и в Музее детства в Центральном детском магазине в Москве . Фото: Александр Зайцев

Для мальчиков

Но основной ассортимент «Радуги» составляли различные движущиеся механизмы: гоночные и легковые машинки, самосвалы, мотоциклы, самолёты, танки… Были даже бульдозер с пультом дистанционного управления и космический дисколёт «Аэлита». Игрушки, которые имели реальный прототип, напоминали уменьшенную копию своих «взрослых» братьев — и этим особенно нравились детям.

— Была задача — познакомить детей с современной техникой, — объясняет Надежда Михеева.

Главной изюминкой долгое время оставались жестяные автомобили «Урал». На «Радуге» выпускали множество его модификаций — и классические модели, и самосвалы (для игры в песочнице), и автофургоны с раздвижными дверцами… Были обычные модели, а были и заводные. Эта серия стала самой массовой в истории предприятия, «Уралы» на «Радуге» выпускали около 30 лет.

Среди легковых авто особый интерес у детей вызывали машинки «Триг» с одной неповторимой особенностью — рулевым управлением. На крыше модели была специальная «шишечка», крутя которую, можно было поворачивать передние колёса. На базе «Трига» тоже выпускалась целая серия: «Вираж», «Хорда», «ГАИ», «Милиция», «Скорая помощь», «Техник», «АЗС»… Машинка «Техник» входила в набор «Автосервис» — к нему прилагались прицеп, павильон и эстакада. Машинку «АЗС» тоже можно было приобрести в комплекте с павильоном и автозаправочными колонками. Внутри павильона была изображена карта Свердловска с расположением автозаправочных станций, так что набор был полезен не только сыну, но и папе.

— Очень большим спросом пользовался набор спортивных мини-машинок — «Метеор», «Стрела», «Луч»… Дети с трёх лет в них играли, — говорит Надежда Михеева.

Позаботились на «Радуге» и о знаках дорожного движения. Было разработано несколько наборов, с которыми игра становилась более правдоподобной. В детских садах эти наборы часто применяли для того, чтобы объяснить воспитанникам правила дорожного движения.

Китай победил

Сегодня объединение «Радуга» не существует: после кризиса 90-х оно вошло в состав УГМК. А та в 2004 году выпуск игрушек остановила: нерентабельно. Отечественная металлическая игрушка не смогла противостоять хлынувшим из Китая дешёвым конкурентам.

Впрочем, на просторах Интернета можно найти немало форумов, где люди предаются ностальгии по пышминским игрушкам — и не просто делятся воспоминаниями, а обмениваются изделиями «Радуги» и даже продают их. Например, элементы гарнитура «Анютка» можно купить за 500–750 рублей. А жестяной грузовичок «Урал» в хорошем состоянии продают за 5–7 тысяч рублей!

— Это были супермашинки! — пишет один из пользователей форума rcforum.ru под ником Shumi2010. — Родственники из Верхней Пышмы снабжали в конце 80-х. Сейчас смотришь на китайскую дрянь и не понимаешь, почему верхнепышминские игрушки неконкурентоспособные?