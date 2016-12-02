Отходы региона сосредоточены в 16 городах

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).

Воздух в регионе стал немного чище. Объём выбросов в атмосферу в 2015 году составил 1,402 миллиона тонн, это на 51,5 тысячи тонн меньше, чем в 2014 году. Основными источниками загрязнения остались предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, а также компании по добыче полезных ископаемых. Доля автотранспорта в загрязнении атмосферы в среднем по области оказалась не так велика – 29,8 процента от суммарных выбросов. Но в разных городах ситуация существенно отличается. В Серове, например, за 2015 год машины выпустили в окружающую среду 8 тысяч тонн вредных веществ, в общем объёме выбросов это лишь 10,4 процента. А в Екатеринбурге – 194,5 тысячи тонн или 88,9 процента. Большой вклад автомобилей в загрязнение воздуха отмечен в Первоуральске, Верхней Пышме и Полевском. Самый грязный воздух в регионе в 2015 году, с учётом выбросов от всех источников, был в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле.

Почва для определения степени техногенного загрязнения ежегодно обследуется в нескольких муниципалитетах. В 2015 году такая работа проводилась только в Екатеринбурге и Артёмовском. Анализ показал, что в том и другом городе почва загрязнена никелем, хромом и кадмием, и, кроме того, в Екатеринбурге – медью и свинцом, а в Артёмовском – кобальтом. Впрочем, степень загрязнения определена как допустимая.

Отходы производства и потребления в 2015 году составили 179,5 миллиона тонн. Годом раньше производственного и бытового мусора в регионе произвели на 3,1 процента больше. Коммунальный мусор в общем объёме составил лишь сотую долю, но обстановка с организацией и эксплуатацией объектов его размещения признана неблагополучной. Из 406 объектов более половины – бесхозные и только 34 включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

– Отходы производства и потребления – одна из насущных проблем, в решении которой мы только в начале пути, – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. – Крупнейшие предприятия региона расположены в 16 муниципалитетах. Эти территории обеспечивают промышленный рост, но точки зрения экологии являются самыми слабыми точками. Развитие производства привело к накоплению там 8,5 миллиарда тонн отходов разного класса опасности, что составляет 92,5 процента от объёма всех отходов, накопленных в области. В этих муниципалитетах проживает 65 процентов жителей региона, то есть более половины свердловчан подвергаются колоссальной экологической нагрузке. Федеральное законодательство по обращению с отходами изменилось, и наша обязанность – создавать новые площадки для размещения и увеличивать переработку.