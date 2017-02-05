Валерий Эйхвальд: «Разочарован игрой сборной России против финнов, но шансы на победу в финале есть»

ОТ РЕДАКЦИИ: С трибуны «Йоранссон-Арены» в Сандвикене наблюдал за полуфинальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Финляндии экс-главный тренер нашей национальной сборной, спортивный директор первоуральского «Уральского трубника», заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд. Сразу после матча ему позвонил корреспондент «ОГ».

Неоднозначное впечатление осталось от игры сборной России в полуфинале. Показалось, что очень много слабых мест у нашей команды. Какое-то непонятное тасование игроков в середине поля – сначала на борту играл Александр Антипов, потом там стал играть Алан Джусоев, Ян Бефус действовал сначала справа, а потом слева. Всё это может плохо закончиться.

Есть, конечно, у нас хорошие исполнители – Юрий Шардаков сейчас в порядке, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев – в общем, есть человека три-четыре, которые могут сломать шведам игру и сделать положительный результат. А вот Евгений Иванушкин очень слабо выглядел, практически незаметен был на поле. Не хватает ему скорости.

Финны, кстати, играли очень хорошо. На наше счастье у них были проблемы с реализацией моментов. А в перспективе это для нашей сборной ещё один серьёзный конкурент на мировых чемпионатах.

Шансы у сборной России на победу в финале по-прежнему есть, но на мой взгляд многие игроки в нынешнем составе не соответствуют уровню. Например защитники Чижов и Прокопьев. В обороне всё очень проблематично. Если шведы включат скорость, а они это умеют делать, у нас будут большие проблемы, серьёзные. Если уж финны её взламывали раз за разом, то шведы это делают намного искуснее.

Хорошо хоть с углового сегодня наконец-то забили, еще два с добивания. Посмотрим, пойдут ли стандарты у наших хоккеистов в финале.

Повторюсь, сегодня я был разочарован игрой сборной России, но шансы на победу в финале есть.