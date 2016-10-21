Сергей Белоусов снова возглавил Каменский городской округ

Действующий глава Каменского городского округа Сергей Белоусов победил на выборах руководителя муниципалитета. Об этом "ОГ" сообщили в думе Каменского ГО.

Выборы главы городского округа прошли в четверг, 20 октября. Большинство депутатов поддержали кандидатуру Сергея Белоусова.

Добавим, Белоусов возглавляет Каменский ГО с 14 октября 2012 года — после победы на выборах.

Как писала "ОГ", документы на должность главы Каменского городского округа подавали девять человек. После первого этапа члены конкурсной комиссии исключили из числа участников одного кандидата. В финал конкурса вышли два человека — действующий глава ГО Сергей Белоусов и заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров.

Фото: администрация Каменского городского округа