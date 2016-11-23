В Екатеринбурге у 15 студентов УрГЭУ выявили дизентерию

Сегодня на лечении в отделении кишечных инфекций ГКБ №40 находится 23 студента, заболевших после приёма пищи в столовой УрГЭУ. У 15 человек после обследований выявили дизентерию, сообщили "ОГ" в пресс-службе медицинского учреждения.

- На основании исследований по двум методикам врачи поставили 15 студентам диагноз - дизентерия. Анализы, поступившие в более поздний период, - ещё в работе. Состояние больных оценивается как удовлетворительное. 23 человека получают дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Одна пациентка выздоровела, её выписали сегодня, - рассказали в пресс-службе ГКБ №40.

Напомним, начиная с 19 ноября в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ со схожими симптомами: лихорадкой с ознобом, высокой температурой - от 38 до 40 градусов, тошнотой, многократной рвотой и болями в животе. После проверки 22 ноября Управление Роспотребнадзора по Свердловской области временно запретило деятельность пищеблока вуза. Руководитель УрГЭУ получил предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. По факту ведёт проверку прокуратура Ленинского района Екатеринбурга.