В Екатеринбурге с начала года зафиксировано в три раза больше случаев кори, чем за последние 15 лет

1 декабря 2016, 13:34 / Общество

В Екатеринбурге зарегистрировано с начала года 60 случаев заболевания корью. За последние 15 лет выявлено 20 заболевших корью, что в три раза меньше количества заразившихся в этом году, сообщил "Областной газете" главный санитарный врач Свердловской области Андрей Юровских. 

- В Свердловской области в 70-х годах корью заболевали порядка 80 тысяч человек в течение года. После прививочной кампании эти показатели снизились до десяти тысяч, а к двухтысячным годам до нескольких сотен по области. Тогда в обществе и возникла иллюзия победы над инфекцией, люди перестали прививаться от кори сами и прививать своих детей. В результате большое количество непривитых  граждан послужило риском к распространению инфекции в Екатеринбурге и в области, - рассказал "ОГ" Андрей Юровских. 

Добавим, в Екатеринбурге санврачи уже распорядились ограничить доступ непривитых и непереболевших корью детей в школы и детсады. Сотрудников образовательных и лечебных учреждений, непривитых от кори и не болевших ранее, также будут отстранять от работы. Это же касается и студентов вузов, направленных для прохождения практики в лечебные и учебные заведения. 

Ранее администрация Екатеринбурга назвала адреса поликлиник, в которых можно поставить прививки от кори.

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