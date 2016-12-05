Пироман из Екатеринбурга признался в 15 поджогах веранд детсадов

Полиция Екатеринбурга продолжает работу с задержанным при попытке поджога веранды в детском саду 19-летним местным жителем. Как сообщили корреспонденту "Областной газеты " в пресс-группе городского управления МВД, молодой человек заявил, что пытался совершить поджог из личной неприязни. Детсад на Сиреневом бульваре стал 15-м на счету пиромана.

- Задержанный - 19-летний житель микрорайона ЖБИ, является студентом одного из техникумов Екатеринбурга, - сообщили в городской полиции. - При опросе он пояснил, что веранду пытался поджечь из чувства неприязни к детским дошкольным учреждениям. Молодой человек признался в 15 аналогичных эпизодах, сейчас эта информация проверяется.

Собеседник пояснил, что у задержанного, возможно, имеет место какая-то детская обида, связанная с дошкольным периодом. Информацию о том, что у юноши имеются отклонения психического характера, правоохранительные органы не подтверждают.

Как сообщалось ранее, юношу задержали вечером в воскресенье, 4 декабря, при попытке поджога веранды детсада на Сиреневом бульваре в микрорайоне ЖБИ. Парень залез на территорию дошкольного учреждения и попытался поджечь находящиеся там игрушки, но был замечен и задержан находившимися неподалёку полицейскими. При себе у молодого человека была легковоспламеняющаяся жидкость и зажигалка.

Напомним, с начала ноября в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Последнее возгорание было зафиксировано вечером в субботу, 3 декабря. Для ускорения процесса поимки злоумышленника администрация Екатеринбурга даже обратилась за помощью к жителям города.