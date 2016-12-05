Пироман из Екатеринбурга признался в 15 поджогах веранд детсадов

5 декабря 2016, 15:29 / Общество

Полиция Екатеринбурга продолжает работу с задержанным при попытке поджога веранды в детском саду 19-летним местным жителем. Как сообщили корреспонденту "Областной газеты " в пресс-группе городского управления МВД, молодой человек заявил, что пытался совершить поджог из личной неприязни. Детсад на Сиреневом бульваре стал 15-м на счету пиромана.

- Задержанный - 19-летний житель микрорайона ЖБИ, является студентом одного из техникумов Екатеринбурга, - сообщили в городской полиции. - При опросе он пояснил, что веранду пытался поджечь из чувства неприязни к детским дошкольным учреждениям. Молодой человек признался в 15 аналогичных эпизодах, сейчас эта информация проверяется.

Собеседник пояснил, что у задержанного, возможно, имеет место какая-то детская обида, связанная с дошкольным периодом. Информацию о том, что у юноши имеются отклонения психического характера, правоохранительные органы не подтверждают.

Как сообщалось ранее, юношу задержали вечером в воскресенье, 4 декабря, при попытке поджога веранды детсада на Сиреневом бульваре в микрорайоне ЖБИ. Парень залез на территорию дошкольного учреждения и попытался поджечь находящиеся там игрушки, но был замечен и задержан находившимися неподалёку полицейскими. При себе у молодого человека была легковоспламеняющаяся жидкость и зажигалка.

Напомним, с начала ноября в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Последнее возгорание было зафиксировано вечером в субботу, 3 декабря.  Для ускорения процесса поимки злоумышленника администрация Екатеринбурга даже обратилась за помощью к жителям города. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

23 минуты назад

В суд — через Интернет
Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.

30 минут назад

Игры со спичками закончились
Полиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских садах Екатеринбурга.

час назад

Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

час назад

Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

4 декабря 2016

Екатеринбург посетил всероссийский Дед Мороз
В столицу Урала приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В течение двух дней – 3 и 4 декабря – он подарит праздничное настроение и подарки маленьким и взрослым свердловчанам.

3 декабря 2016

Уральский олигарх на свои средства собрал полк
В 1812 году генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов написал письмо Николаю Демидову. В нём главнокомандующий русской армией передал уральскому олигарху «монаршее (то есть императора Александра I) благоволение» — за формирование Демидовского полка и командование им во время Бородинского сражения.

2 декабря 2016

Человек-пожар
Мэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд

2 декабря 2016

В Екатеринбурге появится Детский технический университет
На Среднем Урале готовы выполнить поручение президента сформировать центры поддержки одарённых детей на базе лучших школ. Это задание прозвучало в Послании Федеральному собранию 1 декабря.

2 декабря 2016

Повод остаться в науке
12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФ

2 декабря 2016

В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза
В августе на 91-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев

Последние новости
Что было раньше