Полковник Шуршин возглавил Росгвардию в Свердловской области

8 октября 2016, 15:17

Полковник полиции Константин Шуршин назначен начальником управления войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Как отмечает ведомство, по решению директора Федеральной службы войск нацгвардии генерала армии Виктора Золотова при назначении офицеров на руководящие должности учитываются образование, показатели служебной деятельности, опыт участия в боевых действиях, государственные награды, научная и педагогическая работа, а также зачисление в кадровый резерв для выдвижения на высшие воинские должности.

— Генерал армии Виктор Золотов подписал приказ, которым руководителями территориальных органов войск национальной гвардии Российской Федерации назначены: полковник полиции Константин Шуршин — начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области, — сообщает Росгвардия.

О начальнике уральского управления нацгвардии известно, что он ранее трудился заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Свердловской области.

Как писала "ОГ", в начале апреля Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России. Российская национальная гвардия получила название "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)", эмблему, флаг и знамя, а также широкие полномочия. В середине мая правительство РФ предложило систему окладов служащим Росгвардии, а к сентябрю стала окончательно известна структура ведомства.

В начале августа Министерство образования РФ сообщило о предоставлении преимущественного права зачисления при приёме на обучение в вузы военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, а также их детям.На этой неделе президент России Владимир Путин утвердил положение о войсках Росгвардии.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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