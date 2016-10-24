Ущерб от аварии на газопроводе в Качканаре превысил 100 тысяч рублей

Водителю, который снёс в Качканаре опоры газопровода и оставил без голубого топлива жителей 138 домов, придётся оплатить газовикам стоимость аварийно-восстановительных работ.

— Виновник аварии обязан компенсировать затраты. Автомобилисту придётся покрыть расходы после того, как завершатся работы и будут произведены все подсчёты. Ориентировочно ущерб оценивается в 100 тыс. рублей, — пояснили "ОГ" в пресс-службе компании АО "Уральские газовые сети".

Как писала "ОГ", инцидент в Качканаре произошёл 21 октября. Специалисты, чтобы не оставлять людей без газа в выходные, приступили к ремонту три дня спустя. Госавтоинспекция отказала в возбуждении административного дела в отношении мужчины. Прокуратура города начала проверку.

Фото: "Газэкс"