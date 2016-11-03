Главным тренером "Урала" назначен Александр Тарханов

Как уже писала "ОГ", он был одним из главных претендентов на пост главного тренера. Информацию "ОГ" подтвердили в клубе.

62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным результатом.