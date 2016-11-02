От Матвеева до Хиддинга: кто возглавит «Урал» после Скрипченко

Дуэт Григория Иванова и Вадима Скрипченко распался. На пресс-конференции во вторник белорусский специалист заявил, что покидает пост главного тренера. Фото: ФК «Урал»

Недавний уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера «Урала» оставил много неразрешённых вопросов. На вопрос «почему» мы попытались ответить в тексте «Третьим будешь?». Сейчас главный вопрос — кто же будет стоять у руля команды в столь сложный для неё период? Судя по словам Григория Иванова, у него уже есть соображения, кто станет преемником Скрипченко, но его имя будет объявлено лишь в выходные. А пока «ОГ» предлагает свой список претендентов на вакантную должность.

Юрий Матвеев



О Юрии Матвееве уже слагаются легенды: известный в прошлом футболист в очередной раз стал исполняющим обязанности главного тренера «Урала». Поработать без приставки «и. о.» Матвееву удалось лишь в 2011 году, тогда он возглавлял екатеринбургскую команду с июня по декабрь. В основном же Юрий Матвеев — «палочка-выручалочка» «Урала». Он берёт в свои руки руководство клубом с момента ухода одного главного тренера и до прихода другого.



Впервые Юрий Матвеев стал и. о. главного тренера в мае 2010 года — между отставкой Владимира Федотова и назначением Бориса Стукалова он руководил «Уралом» в домашнем матче с «Кубанью» (0:0).



Второе пришествие состоялось через год — в мае 2011-го. После увольнения Дмитрия Огая Матвеев оставался во главе «Урала» семь месяцев (28 матчей, 11 побед, 14 ничьих, 3 поражения). Примечательно, что с учётом игр на Кубок России первое поражение тогда «Урал» потерпел лишь в одиннадцатом матче под началом Матвеева.

После увольнения Дмитрия Огая Матвеев оставался во главе «Урала» семь месяцев (28 матчей, 11 побед, 14 ничьих, 3 поражения). Примечательно, что с учётом игр на Кубок России первое поражение тогда «Урал» потерпел лишь в одиннадцатом матче под началом Матвеева.

Третий раз Юрий Матвеев возглавил «Урал» с приставкой «и. о.» в мае 2015 года — когда по официальной версии из-за болезни на матч последнего тура в Грозный не смог поехать Александр Тарханов. «Урал» с Матвеевым выиграл у «Терека» (3:1) и избежал прямого вылета из Премьер-лиги, а затем в двух стыковых играх с «Томью» (1:0, 0:0) отстоял прописку в элите.



Четвёртый раз исполнять обязанности главного тренера Матвееву пришлось 28 августа 2015 года, когда накануне игры всё с тем же «Тереком» из команды исчез Виктор Гончаренко. Тот матч завершился со счётом 3:3, а через несколько дней было официально объявлено, что Виктора Гончаренко сменит Вадим Скрипченко.



Стоит полагать, что и в нынешней ситуации Матвеев пробудет на посту главного тренера недолго. Но кто знает, возможно, именно Матвеев получит шанс полноценно поработать с командой?

Александр Тарханов



Одним из главных кандидатов на пост наставника «Урала» называют Александра Тарханова. 62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным результатом. Однако повторить успех в следующем сезоне Тарханову не удалось: «Урал» играл довольно скромно, практически весь сезон находясь в подвале турнирной таблицы. И всё могло бы быть совсем печально, если бы не та памятная игра в Грозном, которую «шмели» выиграли со счётом 3:1 и благодаря этому попали в стыковые матчи, где одолели «Томь», и остались в премьер-лиге. Сам Александр Тарханов покинул команду ещё перед игрой в Грозном по состоянию здоровья. Позже он был назначен советником президента екатеринбургского клуба по спортивным вопросам. В данный момент Александр Тарханов руководит софийской «Славией», у которой дела в чемпионате Болгарии идут не лучшим образом. Сам специалист говорит о том, что хотел бы вернуться в Россию, но конкретных предложений от «Урала» ему не поступало.

Франк Веркаутерен



Одним из немногих тренеров-иностранцев в российском чемпионате в 2014 году стал Франк Веркаутерен. Приезд в Самару бельгийского специалиста, ранее возглавлявшего «Андерлехт», «Спортинг», «Генк» и сборную Бельгии, стал весьма неожиданным. Больше всего удивило то, что Франк возглавил «Крылья Советов», когда команда вылетела в ФНЛ. Бельгийский специалист с блеском проявил себя в первом сезоне с командой и вывел самарцев в элиту российского футбола. После того как «Крылья Советов» уверенно заняли в прошлом году место в середине турнирной таблицы, контракт с бельгийцем был продлён, но уже после после двенадцати туров нынешнего сезона Веркаутерен был отправлен в отставку. Безусловно, долго без работы бельгиец сидеть не будет, а значит, если «Уралу» интересен вариант с привлечением тренера-иностранца, нужно действовать быстро. Веркаутерен за два с половиной сезона уже привык к России, поэтому вполне вероятно, что предложения из нашей страны будут у него в приоритете.

Сергей Павлов



Ещё одним опытным тренером, находящимся в данный момент без работы, является Сергей Павлов. В 21 год Павлов получил серьёзную травму и завершил карьеру игрока, а вскоре начал тренерскую деятельность. Сергей Павлов — заслуженный тренер России, руководил такими командами, как «Луч-Энергия», «Шинник», «Сатурн», «Торпедо», тульский «Арсенал». Также Павлов работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» и сборной России. Последним местом работы Сергея Павлова был тульский «Арсенал», который он вывел в премьер-лигу, но в нынешнем сезоне в связи с отсутствием результатов был отправлен в отставку. Павлов — оптимальный вариант для «Урала». Опытный, сдержанный, а главное, умеющий добиваться поставленных целей — именно такой наставник сейчас необходим «шмелям».

Александр Побегалов



Ещё одной кандидатурой на пост главного тренера «Урала» является хорошо знакомый екатеринбургским болельщикам Александр Побегалов. Уроженец Ярославля возглавлял «шмелей» с 2005-го по 2009 год. За это время Побегалов занимал с «Уралом» высокие места в первом дивизионе, однако в премьер-лигу команде попасть так и не удалось. И, скорее всего, здесь дело не в тренерских способностях Побегалова, а в финансах, которых на тот момент для участия в главной лиге страны у «Урала» не было. Сейчас ситуация изменилась, екатеринбуржцы играют в премьер-лиге уже четвёртый сезон, и для того чтобы он не стал последним, «Уралу» нужна свежая кровь. Опыт работы с командой из премьер-лиги у Побегалова имеется, хоть и давний: в 2001 году именно он вывел «Шинник» в элиту российского футбола.

Валерий Карпин



Фамилия Карпина известна всем любителям футбола России. Валерий Карпин — выдающийся в прошлом футболист, игравший за московский «Спартак» и испанские «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию». Тренерская карьера Карпина куда менее впечатляющая: с любимым «Спартаком» ему не удалось завоевать ни одного трофея, так же он провалился на посту главного тренера испанской «Мальорки» и армавирского «Торпедо». О Карпине-тренере отзывался не в самых лучших тонах президент «Спартака» Леонид Федун: «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал более 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87. Вот и всё, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трёх Халков… Сбитый лётчик может говорить всё, но он сбитый лётчик». Да и Григорий Иванов в одном из интервью говорил, что не хотел бы видеть Валерия на посту главного тренера «Урала». Но как тут не вспомнить про то, что в составе «шмелей» играют два экс-спартаковца: Роман Павлюченко и Александр Павленко. Если Карпин станет главным тренером «Урала», всем екатеринбуржцам придётся заучивать одну известную среди спартаковцев фразу: «Валера — верим!»

Олег Кононов



Вариант, конечно, не самый вероятный. Олег Кононов, начинавший свою карьеру в родном для себя чемпионате Белоруссии, затем транзитом через чемпионат Украины перебрался в «Краснодар». Именно с фамилией Кононова связаны главные успехи команды Галицкого, а сам специалист сделал себе имя. Бывшего наставника «Краснодара» называют европейским тренером, таких в нашем чемпионате можно пересчитать по пальцам. Довольно странным показалось решение Кононова об уходе из краснодарского клуба. Сейчас специалист находится без работы, возможно, ожидая предложений от европейских клубов или от топ-клубов России. Конечно, «Урал» и Кононов — две совершенно разные плоскости, но с другой стороны, для специалиста возможное назначение на пост наставника «шмелей» — очередной шанс напомнить о себе, а для «Урала» — отличный вариант для сохранения прописки в премьер-лиге. Тем более, что екатеринбургский клуб в последнее время так и тянет на белорусских специалистов.