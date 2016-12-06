Поджигатель веранд детсадов из Екатеринбурга стал фигурантом шести уголовных дел

В отношении задержанного поздно вечером в воскресенье, 4 декабря, предполагаемого поджигателя веранд детских садов в Екатеринбурге возбуждено шесть уголовных дел по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Как сообщила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, злоумышленник пока пребывает в статусе административно задержанного.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщили в полиции. Подразделениями дознания проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено шесть уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм").

Как сообщалось ранее, 19-летний екатеринбуржец проник на территорию детсада и уже поджёг находившиеся на веранде игрушки на Сиреневом бульваре, 5, однако был замечен сотрудниками уголовного розыска. Увидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, однако убежать ему не удалось. При задержанном была обнаружена зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.

Молодой человек практически сразу сознался во всех ранее совершённых поджогах веранд детсадов в Екатеринбурге, сейчас проверяется его причастность к данным преступлениям. Сам парень пояснил, что устраивал поджоги из чувства личной неприязни к детским дошкольным учреждениям. По некоторым данным, юноша наблюдается у психиатра, однако полиция этот факт не подтверждает.

Напомним, с начала ноября в столице Урала сгорели уже порядка двух десятков веранд детских садов. Последнее возгорание было зафиксировано вечером в субботу, 3 декабря. Для ускорения процесса поимки злоумышленника администрация Екатеринбурга даже обратилась за помощью к жителям города.