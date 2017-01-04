Замужем за Сергеем Исаевым: научилась шутить, разучилась ревновать

Ирина и её шпиц Фунтик – во время нашего интервью охранял хозяйку, не отходя от нас ни на шаг. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №157 от 26.08.2016 под заголовком «Научилась шутить, разучилась ревновать»

В своих выступлениях команда КВН «Уральские пельмени» часто затрагивает семейные темы — они высмеивали и домашние ссоры, и совместные походы по магазинам и взаимоотношения между поколениями. Шутки-шутками, но далеко не у всех участников получилось сохранить свои собственные семьи. Сергей Исаев и его жена Ирина, возможно, ещё не прошли столь длительной проверки временем но, кажется, им удалось достичь гармонии и взаимопонимания, которые помогут им это сделать. Пара вместе семь лет — за это время у них родились двое сыновей — Елисей и Савелий. Сейчас Исаевы строят загородный дом, в который в ближайшее время мечтают перебраться, и куда Ирина пригласила в гости «ОГ».

Мы пьём чай в закрытой беседке. Здесь всё, что нужно для уютного отдыха, — камин, плетёные кресла, проектор на стене. За стеклом — берёзки, бассейн, декоративный ручеёк, небольшая детская площадка. К оформлению этого пространства Сергей и Ирина подходят очень трепетно. Посадили здесь яблони, груши, сливы. На очереди — цветочные клумбы.

— Вот там за забором строят дом Брекоткины, чуть дальше Рожковы, Соколовы. Вы пейте чай, берите конфеты, успеем пофоткаться, — говорит Ирина. Она очень гостеприимная и милая. Признаётся, что очень волновалась перед разговором с журналистами, но где-нибудь в кафе чувствовала бы себя ещё более неуютно — на своей территории как-то спокойнее.

Фото: Павел Ворожцов

— Расскажите, как вы с Сергеем познакомились?

— Случайно, в пабе «Джеймс». Раньше я смотрела выступления «Уральских пельменей», но когда Сергей ко мне подошёл, я совершенно его не узнала. Вскоре после нашего разговора мы с сестрой уехали из заведения, а Сергей с друзьями поехали за нами. Я как-то сразу поняла, что это тот человек, которого я ждала. Сильный, активный, стойкий. Настоящий мужчина в моём понимании. Он впечатлил меня своим остроумием, умением ухаживать. Вскоре мы стали жить вместе.

— Когда сложилась ваша семья, Сергей был уже в довольно зрелом возрасте. Впервые стал папой уже после сорока.

— С одной стороны, это очень хорошо. Он добился всего в жизни сам, не было богатых родителей, ему никто не помогал. Но с точки зрения совместной жизни это создавало трудности. Он был закоренелым холостяком, его привычки нужно было как-то корректировать. Ясно, что человека нельзя изменить полностью, но со временем мы притёрлись друг к другу. Например, Сергей был против животных в доме, говорил, что это шерсть, запах, аллергены. Но спустя какое-то время сам предложил завести шпица — мне эта порода собак очень нравилась — показал мне фотографию, и мы решили, что берём. В некоторых вещах Сергей довольно жёсткий человек, и я стараюсь его смягчить.

— Когда вы поняли, что он закоренелый холостяк, не было у вас опасений, что он не будет хорошим мужем и отцом?

— Наоборот, мне казалось, что отцом он будет хорошим. У него был первый брак, но опыта отцовства ещё не было — и это огромный для меня плюс, что дети у нас только совместные.

Фото: Павел Ворожцов

— В течение года у команды довольно напряжённый гастрольный график. Миритесь с этим?

— Поначалу было тяжело. Он уезжал на гастроли, я не могла поехать с ним, потому что работала. Сейчас дети скрашивают моё одиночество. С этими семейными заботами переживать разлуку гораздо проще. Ну, и я стала относиться к этому немного по-другому. Когда он уезжает, я занимаюсь своими делами, езжу на тренировки, встречаюсь с подругами. Потом приходят моменты радостных встреч, новизна. Сейчас с наступлением гастрольного периода особенно будет переживать Елисей, который всё лето провел с папой.

— Чувство ревности для вас характерно?

— Сначала я его очень ревновала. Помню, как в первый раз мы поехали отдыхать и вечером его окружила толпа поклонниц, просили сфотографироваться. Меня это напрягло. Сейчас от этого чувства не осталось и следа, наверное, потому, что я давно уверена в этом человеке.

— Какую ситуацию можно считать проверкой ваших отношений?

— Есть такое выражение: «Муж проверяется в декрете». Поэтому — рождение первого ребёнка. Я ушла с работы, поменялся режим нашей жизни. Появились обязанности и ограничения. Конечно, Сергей не всегда находился рядом, но я всегда чувствовала его поддержку.

— В дальнейшем вы планируете возвращаться на работу или видите себя в семье, хотите ещё детей?

— Я считаю, совмещать материнство и работу — это как на разрыв. Угнаться за двумя зайцами не всегда получается, хочется всему уделить максимальное внимание. Я работала в банковской сфере, но возвращаться туда не планирую. В будущем мне бы хотелось дочку, но сначала надо поставить на ноги наших сорванцов-малышей. Поэтому о ближайшей перспективе говорить не буду. В дальнейшем мне бы хотелось открыть какое-то своё дело.

Фото: Павел Ворожцов

— Если говорить про семьи «Уральских пельменей», то далеко не всем удалось сохранить отношения.

— К сожалению, да. В этой ситуации ничего не сделаешь. Стопроцентного рецепта счастья для каждой семьи нет. Если жизнь вынуждает разойтись, значит, так надо. Конечно, жаль. Особенно, если в семьях есть дети. Но, я думаю, если два человека решили расстаться, надо отнестись к этому философски. Мы все на протяжении жизни меняемся. И тут как Бог даст. У каждой пары своя история.

— Есть у вас рецепт, как сохранять отношения на подъёме?

— С высоты браков некоторых друзей мужа, которые по 20 лет вместе, наши семь лет это, конечно, не так много. Но я считаю, нужно меняться, удивлять друг друга. Недавно у Сергея был юбилей — 45 лет, в этот день мы улетали в отпуск, и я приготовила ему сюрприз в Кольцово. Обратилась к нашей подруге, которая занимается организацией свадеб и различных мероприятий, мы подготовили растяжки, организовали людей, которые улетали тем же рейсом, дали им в руки таблички с пожеланиями для Сергея. Для него это было неожиданностью, и я была очень рада, что смогла его удивить. И так каждый год: для меня головоломка — что подарить человеку, у которого есть всё, но я стараюсь находить варианты. У него сюрпризы скорее материальные — подарить машину, например.

Фото: Павел Ворожцов

— Юмор вашей семье помогает?

— В напряжённые моменты, когда я начинаю злиться, Сергей говорит: воспринимай это как шутку. За время совместной жизни моё чувство юмора стало лучше.

— Чему ещё вы научились рядом с ним?

— Мне пришлось научиться любить хоккей. Я не знаю правил, но активно болею, когда забивают. До появления детей мы любили летом вместе гонять на мотоцикле. На первую поездку было непросто решиться, но Сергей купил мне полностью всю амуницию — шлем, куртку. Так что с ним я ничего не боюсь.