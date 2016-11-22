Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»

Поклонницы Антона Шипулина сразу полюбили и Луизу. В инстраграме на нее подписано почти 18 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

Полтора года назад уральский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин из завидного жениха превратился в женатого мужчину. Свою жену Луизу он несколько лет назад перевёз в Екатеринбург из Тюмени. Дальше всё складывалось, как в мечтах у сотен девушек: романтичное предложение руки и сердца в зале кинотеатра, пышная свадьба в платье как у принцессы, рождение сына. Но в реальности за всем этим стоят долгие разлуки во время сборов, тяжёлые моменты спортивных поражений – иными словами, терпение и спокойствие, которым просто обязана обладать жена чемпиона. О том, чего все это стоит – Луиза ШИПУЛИНА в интервью «ОГ».

– Начав проект «Замужем за…» я спрашивала подруг, о чьей жене им было интересно узнать больше. Почти все назвали тебя. Интересно, что после женитьбы Антона в соцсетях сразу начали появляться фан-группы «Антон и Луиза». К тебе возник повышенный интерес. Ты оказалась к нему готова?

– Поначалу в Интернете всякое писали… Антон видный мужчина, и многие за ним приухлёстывали. Но я его никогда не ревновала и сейчас не ревную – он не даёт мне повода. А сама я человек непубличный и близко подпускаю к себе не очень много людей.

– Самый популярный вопрос: как вы познакомились с Антоном?

– Совершенно случайно, в соцсетях. Говорит, листал странички и наткнулся на мою. Причём у нас не было общих друзей, мы ни разу не пересекались. Просто он написал мне, и я ответила. Иногда мы перечитываем нашу переписку и смеёмся – он тот ещё пикапщик. Я не интересовалась биатлоном и тогда даже не знала, кто такой Антон. Он был в Тюмени на сборах, мы встретились, поехали в кафе. Потом наши встречи продолжились. Всё развивалось довольно быстро: в августе мы познакомились, а примерно в конце сентября он познакомил меня со своими родителями. В октябре я полетела вместе с ним в Австрию на сборы, после этого он перевёз меня к себе в Екатеринбург.

Фото: Павел Ворожцов

Антон и Луиза знакомы четыре года. Фото: из архива Антона и Луизы

– Не опасалась переезжать?

– Сразу было чувство, что это мой человек. Я не думала: а вдруг не получится? Вообще такую ситуацию не рассматривала.

– Кем ты работала до встречи с Антоном?

– Всё детство я провела в небольшом посёлке на севере. К нам можно было добраться через переправу – там совсем другая жизнь. После школы поступила в тюменский колледж, училась, где только не работала. Высшее образование начала получать, когда уже приехала в Екатеринбург. Сейчас учусь в Уральском институте фондового рынка, буду менеджером. Раньше я стеснялась, что многие мои одноклассники уже с высшим образованием, а я вот сглупила. Но сейчас я понимаю, что всё в нашей жизни происходит так, как нужно.

– Все поклонники обсуждали, какое красивое предложение руки и сердца тебе сделал Антон.

– У меня был шок. Представьте, мы сидим в кинозале, едим попкорн. Антон говорит, что ему звонят, и выходит. Вдруг на экране появляется заставка – слова, адресованные мне. Потом видео, где я кормлю уточек. У меня сердце чуть не остановилось. Потом наши фотографии, и он с экрана говорит: «Выходи за меня» и заходит в зал с букетом роз. Я расплакалась. В жизни не думала, что это будет так романтично. Я понимала, что хочу быть невестой-принцессой с пышным платьем и диадемой, поэтому очень быстро выбрала своё свадебное платье. Мы сделали свадьбу чуть ли не за неделю, потому что были привязаны к графику Антона – вскоре у него начинался соревновательный период.

– Антон много времени проводит на соревнованиях. Тяжело одной? Особенно сейчас, с ребёнком…

– Вначале было сложнее, я постоянно плакала, когда мы расставались. Мы испытывали такую эйфорию, что хотелось быть постоянно вместе. А бывали разлуки и по два месяца, не всегда ему удавалось брать меня с собой. На период соревнований, например, нельзя. И я не рвалась. Я понимала, что соревнования – это его работа. Сейчас я концентрируюсь на ребёнке, и это отвлекает, быстрее проходит время. Но всё равно тяжело. Хочется, чтобы Антон видел, как растёт наш сын. Мы каждый вечер созваниваемся по Скайпу. Я показываю Диме: это папа. Он ему улыбается.

Фото: Павел Ворожцов

– У вас с Антоном много общих друзей?

– Мы общаемся с жёнами его друзей – с Катей Малышко, Людой Гараничевой, Женей Волковой. У нас много общего – мужья на сборах, дети примерно одного возраста.

– Кстати, биатлонисты довольно часто женятся на биатлонистках.

– Антон говорит, что биатлонистки ему не нравятся. На самом деле, когда мы только начинали встречаться, я спрашивала: «Тебя устраивает, что я ничего не знаю о биатлоне, не интересуюсь?» А он сказал, что это, наоборот, хорошо. Говорит, что девушки в основном смотрели на него как на спортсмена. А я на протяжении долгого время была одной из немногих, кто вообще не спрашивал его о спорте. Конечно, когда мы уже начали жить вместе, я стала интересоваться, и сейчас в курсе всего.

– Помнишь свои чувства в тот момент, когда он завоевал золото на Олимпиаде в Сочи?

– Я смотрела по телевизору эту гонку, и меня трясло. Я радовалась что он добился того, к чему долго шёл.

– На Антона возлагают большие надежды в сборной, на него давит эта ответственность?

– Он тяжело переживает поражения, и мне кажется, если бы это качество убрать, ему было бы легче. Раньше он читал, что пишут болельщики после соревнований. Я отговаривала его это делать. Сегодня ты в лидерах, и тебя все любят, а завтра ты не смог – и любовь заканчивается.

– Как ты его поддерживаешь, если гонка не задалась?

– Я стараюсь не говорить с ним о гонке, не досаждаю. Наоборот, мы говорим на отвлечённые темы или переводим всё в шутку. Ему и так сразу же все начинают звонить, спрашивать: почему не получилось? Вопросов и без меня хватает.

Фото: из архива Антона и Луизы

– Помимо спорта Антон пытается быть общественно активным, занимается фондом Шипулина.

– После недавних сборов он приезжал домой всего на четыре дня и, несмотря на желание побыть с семьёй, носился по делам как метеор. Иногда я поражаюсь его энергии. Раньше приезжал домой после тренировки, вроде должен устать, но нет – весел, полон сил.

– А ты умеешь кататься на лыжах?

– Антон научил. Сначала он сказал: будешь классикой кататься. Я одна ездила в Рine Сreek, где клуб у Ивана Алыпова, потом Антон вернулся, и мы тренировались уже коньком.

– Ты когда-нибудь думала о том, что, когда Антон закончит со спортом, это будет уже совсем другая жизнь?

– Мы разговаривали об этом. Он шутит: когда я закончу, надоем тебе дома. А я жду, когда мы чаще сможем быть рядом. Вот Дима подрастёт, тогда можно и второго. Мне нравится, что Антон занимается спортом, но при этом думает о будущем. У него есть цели, он идёт к ним. Я уверена, что он сможет найти себя и когда закончит с биатлоном.

– А ты планируешь где-то себя реализовать?

– Для меня в приоритете семья, я хотела бы посвятить себя детям. Воспитание детей – это тоже тяжёлый труд.

Луиза Шипулина: «Клубы – это не наше. Для нас тусовка – это лес, палатки, рыбалка». Фото: из архива Антона и Луизы

– Как считаешь, в чём вы с Антоном похожи?

– Мы оба любим природу. Клубы – это не наше. Для нас тусовка – это лес, палатки, рыбалка. Мы любим помечтать, построить планы. Сейчас мы очень хотим поехать на Байкал на машине. Но это будет после Олимпиады. Теперь цель Антона – это личная медаль. Какой сейчас отдых.